Чему нас учит война
Елена Любченко: У нас у всех разный тип нервной системы, разная стрессоустойчивость (Фото:depositphotos.com/HappyCity)
Каждый делает то, что может, и даже если это что-то маленькое — это много
1. Война нас учит быть толерантными.
У нас у всех разный тип нервной системы, разная стрессоустойчивость, разная возбудимость, тревожность, навыки и тараканы. И никто не лучше и не хуже.
Кто может идти на фронт ̶— идет воевать. Им — наш поклон.
Кто остался в осажденных городах — волонтерит, помогает, организовывает, дежурит у дома, охраняет периметр от диверсий, кибервоюет, успокаивает, молится…
Просто варит еду детям.
Просто подметает в подъезде.
Просто живет в осажденном городе, где каждую минуту может быть все что угодно.
И, да, напряжение войны все переживают индивидуально. Но у всех оно отбирает много сил. Мне, например, кажется что я все время жую, но похудела на 5 кг.
Война.
Кто-то может целый день паковать мешки, ночью отключаться; кого-то хватает на пару часов, а кого-то трясет уже неделю — ему бы перестать в туалет бегать каждые 20 минут.
Каждый делает то, что может. И даже если это что-то маленькое — это много.
Давайте ценить свое и чужое маленькое. Из него сейчас складывается что-то очень большое, к чему гордо быть причастным.
Kyiv — is a capital of great people!
Не упрекаем, не обижаемся, не меряемся, кто круче, не занижаем свой вклад. Все — молодцы.
2. Война нас учит быть зрелыми. И не сбрасывать напряжение войны друг на друга.
Помогать слабым.
Жертвовать.
Не выплескивать эмоции на своих.
Пытаться понять чужих.
Объяснить тем, кто не понимает.
У нас у всех разный тип нервной системы, национальность, тараканы. Ищем своих по ценностям и свету.
3. Война нас учит быть счастливыми. Потому что живы.
И все чувства обострены.
Объятия захлестывают теплом.
Кофе пахнет счастьем.
Хлеб никогда не был таким вкусным.
Медитация рядом со смертью укрепляет дух.
Текст публикуется с разрешения автора
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