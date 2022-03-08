Чему нас учит война

Елена Любченко: У нас у всех разный тип нервной системы, разная стрессоустойчивость (Фото:depositphotos.com/HappyCity)

Каждый делает то, что может, и даже если это что-то маленькое — это много

1. Война нас учит быть толерантными.

У нас у всех разный тип нервной системы, разная стрессоустойчивость, разная возбудимость, тревожность, навыки и тараканы. И никто не лучше и не хуже.

Кто может идти на фронт ̶— идет воевать. Им — наш поклон.

Кто остался в осажденных городах — волонтерит, помогает, организовывает, дежурит у дома, охраняет периметр от диверсий, кибервоюет, успокаивает, молится…

Просто варит еду детям.

Просто подметает в подъезде.

Просто живет в осажденном городе, где каждую минуту может быть все что угодно.

И, да, напряжение войны все переживают индивидуально. Но у всех оно отбирает много сил. Мне, например, кажется что я все время жую, но похудела на 5 кг.

Война.

Кто-то может целый день паковать мешки, ночью отключаться; кого-то хватает на пару часов, а кого-то трясет уже неделю — ему бы перестать в туалет бегать каждые 20 минут.

Каждый делает то, что может. И даже если это что-то маленькое — это много.

Давайте ценить свое и чужое маленькое. Из него сейчас складывается что-то очень большое, к чему гордо быть причастным.

Kyiv — is a capital of great people!

Не упрекаем, не обижаемся, не меряемся, кто круче, не занижаем свой вклад. Все — молодцы.

2. Война нас учит быть зрелыми. И не сбрасывать напряжение войны друг на друга.

Помогать слабым.

Жертвовать.

Не выплескивать эмоции на своих.

Пытаться понять чужих.

Объяснить тем, кто не понимает.

У нас у всех разный тип нервной системы, национальность, тараканы. Ищем своих по ценностям и свету.

3. Война нас учит быть счастливыми. Потому что живы.

И все чувства обострены.

Объятия захлестывают теплом.

Кофе пахнет счастьем.

Хлеб никогда не был таким вкусным.

Медитация рядом со смертью укрепляет дух.

Текст публикуется с разрешения автора

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