Сложный процесс. Как закрыть дверь за прошлым
Елена Любченко: «У боли нет срока годности» (Фото:AntonioGuillemF/Depositphotos)
Позвольте себе проживать эмоции именно так, как вам нужно, и так долго, как хочется
Очень хотела написать о Королеве, и вот уже неделя прошла с того дня, когда ее похоронили.
В последнее время я много думаю о том, что на английском называется closure, а на украинском… closure — это о многих вещах. Словарь вам скажет, что это о " закрытие", впрочем, нет, на психологическом уровне closure — это более сложный процесс. Который должен произойти с нами, когда мы что-то или кого-то потеряли.
Closure — это признание потери.
Это признание собственной, хоть какой, реакции на эту утрату.
Это согласование с этой утратой, ее принятие.
Это внутренний договор с собой жить дальше, несмотря на потерю и боль, которую она принесла.
Closure — сложный процесс, и его нельзя торопить. Он длительный и должен длиться столько, сколько вам нужно.
Если вы, скажем, после того, как разошлись с бойфрендом, не пройдете процесс closure, вы не будете готовы к новым отношениям.
Чтобы двигаться в будущее, стоит закрыть дверь за прошлым
Если, например, после скандала с кем угодно (мамой, дочерью-тинейджером, соседкой) вы не успокоитесь полностью, не вернетесь в себя, вы не сможете продуктивно выйти из этого кризиса и продолжить доброжелательное общение.
Если вы увольняетесь с работы и, например, не скажете всем важным для вас людям в офисе то, что хочется сказать — вы мыслями будете возвращаться к этой работе, к этим людям, короче говоря, не сможете двигаться дальше.
Closure именно об этом — чтобы двигаться в будущее, стоит закрыть дверь за прошлым.
Так вот, о Королеве.
На днях одна клиентка с детским возмущением говорила: зачем они так долго ее не прячут, зачем тянуть, дали бы уже старой женщине отдохнуть.
Closure — вот почему так долго.
Чрезвычайной стране на это понадобилось почти две недели, потому что ее гражданам необходимо было отдать дань великой женщине, смириться с ее смертью, отпустить ее и быть готовыми к правлению нового монарха — это все не спешит. Поэтому и ритуалы, поэтому и неторопливые процессии, поэтому и щепетильное внимание к деталям и символам.
Отпустить старое и поблагодарить старое — чтобы быть способным радоваться новому.
Преломляя closure под нашу реальность, я еще раз хочу подчеркнуть необходимость позволять себе проживать эмоции именно так, как вам нужно, так долго, как хочется, и не пытаться дисциплинировать себя.
У разочарования, у боли, у тоски, у грусти нет срока годности — то есть, есть, но только вы сами его определяете.
Что бы вы ни потеряли из-за этой проклятой войны — не пренебрегайте вашими собственными ритуалами, когда отпускаете. Делайте все, чтобы закрыть эту дверь тихонько, но плотно. И двигайтесь дальше. Сил нам всем!
Текст публикуется с разрешения автора
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