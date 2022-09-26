Сложный процесс. Как закрыть дверь за прошлым

Позвольте себе проживать эмоции именно так, как вам нужно, и так долго, как хочется

Очень хотела написать о Королеве, и вот уже неделя прошла с того дня, когда ее похоронили.



В последнее время я много думаю о том, что на английском называется closure, а на украинском… closure — это о многих вещах. Словарь вам скажет, что это о " закрытие", впрочем, нет, на психологическом уровне closure — это более сложный процесс. Который должен произойти с нами, когда мы что-то или кого-то потеряли.

Видео дня

Closure — это признание потери.

Это признание собственной, хоть какой, реакции на эту утрату.

Это согласование с этой утратой, ее принятие.

Это внутренний договор с собой жить дальше, несмотря на потерю и боль, которую она принесла.

Closure — сложный процесс, и его нельзя торопить. Он длительный и должен длиться столько, сколько вам нужно.

Если вы, скажем, после того, как разошлись с бойфрендом, не пройдете процесс closure, вы не будете готовы к новым отношениям.

Чтобы двигаться в будущее, стоит закрыть дверь за прошлым

Если, например, после скандала с кем угодно (мамой, дочерью-тинейджером, соседкой) вы не успокоитесь полностью, не вернетесь в себя, вы не сможете продуктивно выйти из этого кризиса и продолжить доброжелательное общение.

Если вы увольняетесь с работы и, например, не скажете всем важным для вас людям в офисе то, что хочется сказать — вы мыслями будете возвращаться к этой работе, к этим людям, короче говоря, не сможете двигаться дальше.

Closure именно об этом — чтобы двигаться в будущее, стоит закрыть дверь за прошлым.

Так вот, о Королеве.

На днях одна клиентка с детским возмущением говорила: зачем они так долго ее не прячут, зачем тянуть, дали бы уже старой женщине отдохнуть.

Closure — вот почему так долго.

Чрезвычайной стране на это понадобилось почти две недели, потому что ее гражданам необходимо было отдать дань великой женщине, смириться с ее смертью, отпустить ее и быть готовыми к правлению нового монарха — это все не спешит. Поэтому и ритуалы, поэтому и неторопливые процессии, поэтому и щепетильное внимание к деталям и символам.

Отпустить старое и поблагодарить старое — чтобы быть способным радоваться новому.

Преломляя closure под нашу реальность, я еще раз хочу подчеркнуть необходимость позволять себе проживать эмоции именно так, как вам нужно, так долго, как хочется, и не пытаться дисциплинировать себя.

У разочарования, у боли, у тоски, у грусти нет срока годности — то есть, есть, но только вы сами его определяете.

Что бы вы ни потеряли из-за этой проклятой войны — не пренебрегайте вашими собственными ритуалами, когда отпускаете. Делайте все, чтобы закрыть эту дверь тихонько, но плотно. И двигайтесь дальше. Сил нам всем!

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.