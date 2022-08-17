Не откладывая на потом. Как победить прокрастинацию

Склонность откладывать важные и сложные дела вредит здоровью и карьере, но ее можно преодолеть

Случалось ли вам когда-нибудь ругать себя за то, что вы прокрастинируете? Возможно, вы пишете сообщение другу, которого вынуждены разочаровать, или готовите большой отчет, и изо всех сил тянете время, но в глубине души знаете, что надо просто сесть и сделать это.

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К сожалению, то, что вы устроите себе разнос, не помешает вам снова прокрастинировать. На самом деле, ругать себя — худшее, что можно сделать. Это важно, потому что, как показывают мои исследования, прокрастинация не просто пожирает время, но и может быть причиной по-настоящему серьезных проблем.

Прокрастинация — это не следствие лени или неумения распоряжаться временем. Научные исследования указывают на то, что она обусловлена неспособностью управлять своим настроением.

Это звучит логично, если учесть, что люди чаще затягивают начало или завершение того, к чему испытывают отвращение. Если одна только мысль о том, что нужно сделать, вызывает у вас тревогу или подрывает самоуважение, вы, скорее всего, будете от этого отлынивать.

Исследования показали, что у тех, кто постоянно откладывает дела на потом, и тех, кто нечасто так не поступает, отличаются области мозга, отвечающие за обнаружение угроз и регулирование эмоций.

Когда мы откладываем выполнение неприятной задачи, то избегаем и связанных с ней отрицательных эмоций. Это приносит внутреннее удовлетворение и заставляет нас использовать прокрастинацию для поднятия настроения. Если вместо чего-то безрадостного мы займемся более приятными делами, наше настроение улучшится.

Прокрастинация — это не следствие лени или неумения распоряжаться временем

Первыми кандидатами на откладывание являются эмоционально окрашенные или сложные дела, такие как подготовка к экзамену или публичному выступлению. Люди с низкой самооценкой более склонны к прокрастинации, как и люди с высоким уровнем перфекционизма, переживающие из-за того, что их работу могут раскритиковать. А если вы не завершите отчет или не закончите ремонт в квартире, то и критиковать будет нечего.

Но тех, кто пытается отвлечь себя более приятными занятиями, зачастую продолжают преследовать стыд и чувство вины.

В долгосрочном плане прокрастинацию нельзя назвать эффективным способом управления эмоциями. Подъем настроения, который она вызывает, носит лишь временный характер. А затем, как правило, люди погружаются в самокритику, которая не только ухудшают настроение, но и усиливает склонность к прокрастинации.

Чем вредна прокрастинация?

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