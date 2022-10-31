В период чрезмерных нагрузок. Как правильно распределять свою энергию и ресурсы

Компенсировать хаос войны можно только при наличии избыточного ресурса

Как эффективно и на все 100% использовать свою энергию и ресурсы? Никак. Это возможно только в оптимальных и прогнозируемых условиях. В хаосе оптимальность смертельна.



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Быстрая адаптация к неожиданным и чрезмерным нагрузкам, потерям и ошибкам возможна только при наличии избыточности системы.

Гибель части нейронов у взрослого человека компенсируется преимущественно за счет перенаправления других нейронов с менее важными задачами на более важные. Это и есть нейропластичность (нейрогенез у взрослых сильно ограничен, и пока мы не умеем с ним работать).

Система ПВО способна перехватить мощную атаку только потому, что обладает огромной избыточностью средств.

Энергосистемы до сих пор не упали, потому что в Украине они имеют существенно большую избыточность, чем это было, например, в Сирии.

Больничный кризис в Европе в начале пандемии был следствием чрезмерной оптимизации системы здравоохранения.

В хаосе оптимальность смертельна

Медленность предоставления военной помощи Украине от союзников в значительной степени связана с оптимальностью их систем обороны и отсутствием избытка ресурсов.

Конечно, избыточность не является универсальным ответом на все проблемы. Правильное распределение ресурсов, системы диагностики состояния, системы мобилизации — должно быть все это и многое другое. Но избыточность абсолютно необходима.

Также и в теме личного здоровья, психического состояния и свободного времени. Но почему-то там мы постоянно ищем оптимизацию и максимальную эффективность. Так принято в нашей культуре: мы стараемся даже отдыхать эффективно, не теряя ни минуты. Бездействие? Никогда! Непроизводительность? Ни за что! Надо учиться, пока бегаешь, и бегать, когда отдыхаешь!

Но. Компенсировать хаос войны можно только при наличии избыточного ресурса.

Это не значит, что нужно перестать бегать или учиться. Физическая активность необходима для здоровья, а обучение дает модели для более успешного и более точного приложения усилий и использования ресурсов.

Но избыточность также следует всегда держать в фокусе как необходимый фактор. Не «как успеть все» а «у меня есть 30−40 продуктивных часов в неделю, что наилучшее я могу сделать за это время», «многозадачность истощает и приводит к ошибкам, какие дела я действительно успеваю выполнять последовательно, а от чего придется отказаться», «как я могу заботиться о себе и как сделать свое свободное время безопасным и приятным».

Конечно, чрезмерная избыточность тоже проблема. Это сложный вопрос, требующий отдельного анализа для каждой системы, и, пожалуй, никогда не имеющий однозначно правильного ответа: какой именно уровень избыточности имеет смысл? Когда она начинает забирать слишком много ресурсов и мешает системе развиваться? Когда накопление ресурсов начинает заменять рабочие процессы и может привести к краху системы?

Текст публикуется с разрешения автора

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