Мотивация — не слишком надежный партнер в борьбе за победу на офисном фронте

Жизнь победит смерть, свет победит тьму, а дисциплина победит мотивацию. Подготовила для вас шпаргалку о том, почему мотивация — не слишком надежный партнер в борьбе за победу на офисном фронте.



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Мотивация — это специфическое психофизиологическое состояние, при котором человек стимулируется, мотивируется и побуждается к действию внешними обстоятельствами или внутренними потребностями. Мотив — это предмет желания.

Дисциплина — это способность человека подчинять собственные волевые активности по отношению к внешней среде и своим основным целям. Это способность человека реализовывать конечные смыслы, невзирая на обстоятельства.

Мотивация позволяет человеку преуспевать только при определенном психическом состоянии, то есть когда мы чувствуем себя вдохновленными. Дисциплина позволяет добиваться успеха, несмотря на психологические состояния и внешние факторы.

Дисциплина позволяет добиваться успеха, несмотря на психологические состояния и внешние факторы

Мотивация предполагает веру в то, что задача может быть реализована только при специфических условиях. Для поддержания мотивации необходимо поддерживать конкретное эмоциональное состояние или так называемый психологический тонус настроений. На мотивацию влияют и время и обстоятельства.

Мотивация позволяет действовать определенным образом при одинаковых стимулах. Мы постоянно должны быть одинаково стимулированы, чтобы мы могли выполнять одинаковые задачи.

Дисциплина — это регулярное систематическое выполнение тех или иных задач, несмотря на внешние факторы и настроение. Это способность включаться в деятельность благодаря морально-волевому аспекту, преодолевать трудности, несмотря на обстоятельства без страха смотреть фактам в глаза и действовать независимо от настроения.

Дисциплина позволяет реализовывать задачи системно и с одинаковым качеством. Дисциплинированность позволяет нам изменяться и адаптироваться к внешней среде и формировать у нас новые положительные привычки.

Мотивация нуждается в постоянном подкреплении, т. е. если нет дополнительного стимула по отношению к мотивации, она впоследствии исчезает. На мотивацию влияет окружающая среда и множество внешних факторов, например, наше настроение или возможность реализовать какую-то деятельность. Мотивация может быть утрачена в ходе понижения активности, мы можем утратить мотивацию в реализации других вопросов.

Дисциплинированность вырабатывает у нас характер и позволяет нам достигать цели там, где мы являемся, с теми, с кем мы являемся, с тем, что можем.

Мотивация и дисциплина эффективно работают как партнеры и усиливают друг друга, только если дисциплина в этом партнерстве — главная.

Текст публикуется с разрешения автора

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