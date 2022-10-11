Подумайте об этом заранее. Как снизить риск развития рака

К этим пяти советам стоит прислушаться всем двадцати- и тридцатилетним

Большинство из нас в свои 20 или 30 лет не думает о раке. Но недавние исследования показали, что у тех, кто родился после 1990 года, вероятность развития онкологических заболеваний в возрасте до 50 лет выше, чем у представителей любого другого предыдущего поколения.



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И хотя в том, что касается рака, есть вещи, которые мы не можем изменить — например, определенные унаследованные нами гены, — до половины всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить. Это означает, что то, какой образ жизни мы выбираем в ранней молодости, может существенно повлиять на вероятность появления злокачественных новообразований в более позднем возрасте.

Вот несколько наиболее важных изменений, которые вы можете внести в свой образ жизни прямо сейчас, чтобы существенно снизить риск возникновения рака.

1. Не курить

Из года в год курение остается главной причиной рака легких, но кроме того оно также связано с 14 другими видами рака, включая рак ротовой полости и гортани.

Несмотря на то, что в наши дни табакокурение стало менее распространенным среди молодежи, отчасти за счет популярности вейпинга, исследования по-прежнему показывают, что девять из 10 постоянных потребителей табачных изделий начинают курить в возрасте до 25 лет. Если хотите существенно снизить риск многих видов рака, не делайте этого — или бросьте, если уже начали.

Что касается вейпинга, то хоть он и, безусловно, менее вреден, чем курение, его долгосрочные последствия пока не изучены. Поэтому [британский фонд, занимающийся исследованиями рака] Cancer Research UK рекомендует использовать электронные сигареты только для того, чтобы бросить курить. Нам также мало известно и о том, как влияет на риск развития рака курение марихуаны, хотя есть некоторые доказательства небольшой связи между употреблением каннабиса и повышенным риском возникновения рака яичек. До тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования, возможно, лучшим решением будет избегать и того, и другого.

2. Заниматься защищенным сексом

ВПЧ (вирус папилломы человека), вызывающий генитальные бородавки, — самая распространенная в мире инфекция, передающаяся половым путем. ВПЧ также может вызывать ряд видов рака, включая рак шейки матки, полового члена, ротовой полости и глотки.

Лишний вес связан с повышенным риском 13 различных видов рака

ВПЧ-ассоциированные раковые заболевания особенно распространены среди молодежи. Только в Великобритании рак шейки матки чаще всего диагностируется у женщин в возрасте от 30 до 34 лет. Ученые также полагают, что ростом заболеваемости ВПЧ может объясняться недавний всплеск рака ротовой полости у молодых мужчин.

Прививка от ВПЧ и выбор в пользу безопасного секса защитят вас от заражения вирусом папилломы. Женщинам также важно делать скрининг шейки матки (цервикальный мазок), позволяющий выявить папилломавирусную инфекцию до того, как она вызовет рак. Женщинам старше 25-ти и моложе 64 лет желательно проходить это обследование каждые пять лет.

3. Сохранять здоровый вес

Лишний вес и ожирение связаны с повышенным риском 13 различных видов рака, включая рак кишечника, молочной железы, матки и поджелудочной железы. Избыток жира вызывает в организме воспаление, что ускоряет рост опухолей и способствует делению раковых клеток. Жировые клетки также вырабатывают гормон эстроген, который может стимулировать развитие злокачественных новообразований в молочных железах и матке — именно поэтому повышенный риск развития рака более выражен у женщин. Раковые заболевания, связанные с лишним весом или ожирением, становятся все более распространенными, в особенности среди молодых людей.

Кроме того, неправильное питание само по себе может повышать вероятность онкологических заболеваний. Например, употребление слишком большого количества красного и переработанного мяса связано с повышенным риском рака кишечника. С другой стороны, все больше данных указывает на то, что здоровый, сбалансированный рацион, богатый клетчаткой и включающий в себя разнообразные фрукты и овощи, действительно снижает риск многих видов рака.

И правильное питание, и стремление поддерживать здоровый вес могут служить эффективными способами снизить вероятность развития онкологических заболеваний в более позднем возрасте.

4. Употреблять меньше алкоголя

Хорошо известно, что алкоголь повышает риск развития нескольких видов рака, включая рак печени, молочной железы и пищевода. И хотя чем больше вы пьете, тем выше риск, ученые также считают, что даже умеренное употребление спиртного ежегодно вносит свой вклад в 100 000 случаев онкологических заболеваний во всем мире.

Хотя последствия запоев мало изучены, результаты одного из исследований указывают на то, что у умеренно пьющих, которые регулярно напиваются сверх меры, вероятность развития рака молочной железы на 50% выше. Также известно, что алкоголь усиливает канцерогенные эффекты курения.

Уменьшив потребление спиртного или полностью отказавшись от него, можно снизить риск развития рака. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует выпивать не более 14 единиц алкоголя в неделю (примерно 3,4 литра пива или 10 маленьких бокалов вина) и при этом стараться, чтобы несколько дней в неделю были полностью безалкогольными.

5. Пользоваться солнцезащитным кремом

Рак кожи — один из самых распространенных видов рака среди тех, что диагностируются у людей моложе 40 лет. И за последние несколько десятилетий им стали заболевать еще чаще.

Основная причина рака кожи — ультрафиолетовое излучение, от солнца или от ламп в солярии. Поскольку воздействие УФ-излучения имеет накопительный эффект, злокачественные опухоли, как правило, образуются на тех участках кожи, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца (например, на лице). Кроме того, существенно повысить риск развития наиболее опасной разновидности рака кожи — меланомы — может сильный солнечный ожог, полученный в молодом возрасте.

Вы можете защитить себя от рака кожи, соблюдая меры безопасности всегда, когда находитесь на ярком солнце. Эти меры включают в себя ношение головного убора и длинной одежды, а также нанесение солнцезащитного крема с фактором защиты не менее 15 — учитывая, что ни один крем не способен обеспечить 100% защиту. Особенно важно это делать тем, кто наиболее подвержен данному виду рака, в частности, людям со светлой кожей и склонностью к появлению веснушек.

Еще одним надежным способом снизить риск многих видов онкологических заболеваний служит укрепление здоровья в целом. В дополнение к вышеперечисленному, вы можете улучшить свое самочувствие и физическую форму — и вместе с тем защитить себя от рака, — ведя активный образ жизни и избегая загрязненного воздуха.

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Перевод НВ

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Оригинал опубликован на The Conversation

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