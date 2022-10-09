По примеру успешных людей. Как убивать время с пользой

Дариус Фору: «Я не стремлюсь к тому, чтобы быть постоянно загруженным» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Растратьте несколько часов, чтобы не потерять годы

Быть продуктивным не означает продуктивно использовать каждую минуту свою жизни. Вот почему я не люблю «культуру сверхактивности». Я не стремлюсь к тому, чтобы быть постоянно загруженным.



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Иногда может оказаться на самом деле полезнее потратить день на что-то не связанное с работой, например, прогуляться или почитать. Такие моменты помогают нам анализировать нашу жизнь.

Но преуспевающим и амбициозным людям зачастую бывает сложно бездельничать. Им кажется, что каждая минута должна быть проведена продуктивно. И потому они загружают себя разными незначительными вещами.

Например, когда у супер-продуктивных предпринимателей выдается свободное время, они часто посвящают его внесению мелких усовершенствований в свой бизнес. Они оптимизируют веб-сайты, наводят порядок в офлайн-магазинах, проводят дополнительные исследования своей отрасли и так далее.

Стремление развиваться самому и развивать свою карьеру — это прекрасно. Но не нужно и впадать в крайности, стараясь занять себя хоть чем-то, лишь бы не сидеть без дела.

В своем выступлении на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Калифорнии миллиардер Чарльз Мангер сказал, что из всех качеств его делового партнера Уоррена Баффетта его особенно восхищала способность Баффетта учиться на протяжении всей жизни. «Если вы понаблюдаете за Баффеттом, поминутно отслеживая, чем он занят, то, думаю, окажется, что половину всего времени он проводит, просто сидя в кресле и читая».

Если у вас будет время и место для размышлений, вы сможете оглянуться на сделанное и увидеть более широкую картину. Как гласит расхожая фраза, работайте над своим бизнесом, а не (только) в нем.

Хорошая и плохая трата времени

Если задуматься, то время, потраченное на то, что принесет пользу в долгосрочной перспективе, на самом деле тратится не впустую. Так как же «растрачивать» свое время с умом?