Все может быть проще. Как составить список дел, облегчающий жизнь

Лео Бабаута: «Вы можете решить, что всего один список — это слишком просто, поэтому давайте рассмотрим возможные модификации» (Фото:GaudiLab/Depositphotos)

Мы слишком усложняем наши системы управления делами

Я заметил, что большинство людей (и я сам нередко оказываюсь в их числе) создают сложные системы управления делами. Сегодня я хотел бы поговорить о том, почему и как это стоит упростить.



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Слишком сложные системы управления делами требуют больших дополнительных затрат — если вам приходится тратить уйму времени на организацию системы и работу с ней, вы расходуете то время, которое можно было бы потратить на что-то более значимое.

Использование лучшей системы продуктивности не делает нас более продуктивными. На самом деле способность справляться со сложными задачами зависит не от системы, а от того, насколько хорошо вам удается противостоять неопределенности и преодолевать сопротивление. И этому можно научиться — но система повышения производительности тут не поможет.

Применение лучшей системы ведения заметок или организации дел не сделает нас более организованными. Это бесполезная работа, уводящая в сторону. Перестановка шезлонгов на Титанике.

Почему мы тратим так много времени на то, чтобы придумывать эти системы и делать их такими сложными?