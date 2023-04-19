Идеально или никак? Семь признаков нездорового перфекционизма и как от него избавиться

Александра Шиманова: «Постоянно переживая из-за деталей, сосредотачиваясь на ошибках, чужих мыслях и критике, можно довольно сильно измотать нервную систему» (Фото:SergPoznanskiy/Depositphotos)

Здоровый перфекционизм помогает добиться успеха, невротический — мешает в жизни и работе

Перфекционизмом считается желание сделать все идеально, без ошибок и недостатков. На первый взгляд достаточно полезное желание, если бы оно не влекло за собой ряд болезненных последствий.



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Перфекционизм, как и большинство качеств личности, формируется еще в детстве. Основанием может быть желание заслужить любовь родителей или значимых взрослых, «комплекс отличника», непереносимость к критике, сломанная самооценка, болезненное отношение к ошибкам и т.п.

Здоровый перфекционизм помогает человеку добиться успеха, адекватно ставить цели и радоваться результату. В здоровом варианте перфекционизма ошибки становятся не «палкой для самоуничтожения», а тем, на что следует обратить внимание в будущем.

Нездоровый или невротичный перфекционизм имеет достаточно очевидные признаки. Проверьте себя на их наличие: