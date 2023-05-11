Чтобы противостоять хаосу. Семь полезных принципов саморазвития

Они улучшат ваше состояние в условиях тотального стресса

Жизнь не стоит на месте, особенно когда в результате мы постоянно имеем дело с большими рисками, неопределенностью и турбулентностью на рынке труда. Единственное, что мы можем противопоставить хаосу, — свою личность. А точнее, развивать свою личность в направлении адаптации под новые обстоятельства жизни, ответственности, противодействия стрессу и прокачке других черт, которые будут полезны, как сейчас, так и после войны.



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Итак, поговорим о саморазвитии личности во время войны.

Принцип первый: не будь страусом.

Этот принцип развития личности довольно прост: вытащите голову из негативного «все пропало», и из условно положительного «уже после контрнаступления». Баланс: надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему. Война с нами на долгое время, следовательно, нужно адаптироваться к волатильности, неопределенности, возможному банкротству работодателей и т. д.

Если психологически вы готовы к рискам и изменениям, потому что держите нос по ветру, стресс становится управляемым и вы сохраняете способность к быстрой адаптации, адекватной оценке ситуации, принятию решений и взвешенным действиям.

Принцип второй: гладь котика по шерсти.