Четыре полезные привычки, которые улучшат состояние вашего здоровья

Принципы здорового образа жизни — это просто

Здоровье — это лучшая инвестиция, которая стоит затраченных времени и усилий. Это главный тренд вне сезона, ведь здоровый вид подходит всем.



Быть здоровым — это сумма определенного процента врожденного потенциала и в большей степени обыденных привычек, которые формируют наши сейчас и завтра.

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Если говорить о перспективе пользы для организма на длинную дистанцию, то речь пойдет о желании, дисциплине и удовольствии от процесса. Причем именно от желания зависит то, хватит ли мотивации для дальнейшей работы двигателя прогресса.

Ваше тело — ваша зона ответственности

Принципы здорового образа жизни — это просто. Просмотрите отношение к пище, будьте физически активными, делайте вовремя перерыв, качественно отдыхайте, высыпайтесь (насколько это возможно) и учитесь управлять уровнем стресса. Всегда задайте вопрос: «На что я непосредственно могу повлиять?» — и двигайтесь в этом направлении.

Ваше тело — ваша зона ответственности. Когда, как не в начале года, начать вводить новые и закреплять старые полезные привычки в питании.

1. Ешьте достаточно клетчатки.

400 г овощей и фруктов в сутки (примерно 5 порций) — обязательно. Около 85% взрослого населения употребляют клетчатку в недостаточном количестве. Рекомендованная суточная норма для женщин в среднем составляет 25 г, для мужчин — 35 г.

Как довести фактическое количество до нормы? Вы можете:

Завтракать тем , что содержит клетчатку. Попробуйте тост с авокадо и листьями салата, посыпанный семенами тыквы, или приготовьте овсяную кашу с орехами и ягодами.

Попробуйте тост с авокадо и листьями салата, посыпанный семенами тыквы, или приготовьте овсяную кашу с орехами и ягодами. Выбирать цельные зерна. Употребляемая крупа должна содержать оболочку. То есть хлопья или измельченная — не совсем удачный вариант. Ищите хлеб, в котором в качестве первого ингредиента указана цельнозерновая мука. Замените белый рис диким или коричневым. Попробуйте макароны из твердых сортов вместо обычных.

Употребляемая крупа должна содержать оболочку. То есть хлопья или измельченная — не совсем удачный вариант. Ищите хлеб, в котором в качестве первого ингредиента указана цельнозерновая мука. Замените белый рис диким или коричневым. Попробуйте макароны из твердых сортов вместо обычных. Обращать внимание на зелень и овощи в основных приемах пищи . Начните ужин с салата. Или добавьте шпинат, брокколи или пакетик замороженных смешанных овощей в пищу, чтобы увеличить количество клетчатки. Гречка с мясом — это неполноценный прием пищи.

Начните ужин с салата. Или добавьте шпинат, брокколи или пакетик замороженных смешанных овощей в пищу, чтобы увеличить количество клетчатки. Гречка с мясом — это неполноценный прием пищи. Добавить фасоль или другие бобовые к рациону . Разнообразьте и расширяйте категории продуктов потребления. Попробуйте добавлять бобовые, такие как чечевица и горох, или различные виды фасоли в салаты, супы, рагу или запеканки.

Разнообразьте и расширяйте категории продуктов потребления. Попробуйте добавлять бобовые, такие как чечевица и горох, или различные виды фасоли в салаты, супы, рагу или запеканки. Перекусить фруктами , овощными палочками , орехами и семенами. Выберите для перекуса фрукты и овощи, такие как яблоки, груши, бананы или морковь. Держите под рукой миндаль, семена подсолнечника и фисташки для быстрого перекуса, богатого клетчаткой.

Выберите для перекуса фрукты и овощи, такие как яблоки, груши, бананы или морковь. Держите под рукой миндаль, семена подсолнечника и фисташки для быстрого перекуса, богатого клетчаткой. Не лишайте себя клетчатки, заменяя цельный овощ или фрукт соком.

Только будьте осторожны. Если раньше потребляли очень мало таких продуктов, то вводите их постепенно во избежание неприятных симптомов в виде вздутия.

2. Больше рыбы (особенно жирной).

Рыба — это ценный источник белка, витаминов и минералов, омега-3 жирных кислот. Рекомендуется съедать две порции рыбы в неделю, а лучше больше. К жирной рыбе относятся селедка, скумбрия, сардины, форель, лосось. Выбирайте свежую, замороженную, слабосоленую. Иногда может быть консервация, только следим за целостностью тары и делаем выбор в пользу рыбы в собственном соку, а не растительном масле.

3. Сократите употребление сахара, соли и насыщенных жиров.

Здоровый рацион включает в себя эти компоненты. Однако, следует обращать внимание на количество. В соответствии с диетическими рекомендациями взрослым следует ограничивать добавление сахара к менее чем 10% ежедневных калорий. Регулярное употребление пищи и напитков с высоким содержанием сахара повышает риск ожирения и кариеса.

Даже если вы не добавляете соль в пищу, вы все равно можете есть слишком много соли. Суточная норма — до 1 ч. л. в сутки. 10 основных источников натрия в нашем рационе включают:

хлеб/булочки;

пицца/бургеры;

обработанное мясо и мясные продукты, такие как ветчина, колбасы, бекон, салями, вяленое мясо и рыба, сосиски;

соление ( маринованные и квашеные овощи, соленая рыба ( селедка, скумбрия);

маринованные и квашеные овощи, соленая рыба селедка, скумбрия); консервация ( тушенка, паштеты, рыбные консервы);

тушенка, паштеты, рыбные консервы); соленые закуски ( чипсы, попкорн, арахис, крекеры, соломка);

чипсы, попкорн, арахис, крекеры, соломка); сыр твердый, плавленый, крем-сыр;

готовые завтраки;

покупные соусы ( соевый и другие);

соевый и другие); промышленное печенье, маффины, торты.

Лучше всего — готовить дома самостоятельно, тогда вы сможете контролировать количество и соли, и сахара в тех блюдах, которые подаете к столу.

Насыщенные жиры содержатся в жирных кусках мяса, сосисках, сливочном масле, твердом сыре, сале, печенье, тортах. Употребляйте их в небольшом количестве, а вместо них выбирайте продукты, содержащие ненасыщенные жиры, такие как растительные масла, жирная рыба, семена, авокадо.

4. Ограничивайте «жидкие» калории.

Самый полезный напиток — вода. Старайтесь избегать сладких безалкогольных и газированных напитков, потому что они калорийны. Они также вредны для ваших зубов.

Следите за тем, сколько кофе с молоком или чая с сахаром вы пьете в день. Это та же энергия, которая для поддержания стройности, возможно, лишняя. Мы часто сосредоточены на калориях в еде, не обращая внимания на то, что пьем, поэтому за этим тоже следует следить.

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