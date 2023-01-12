Четыре полезные привычки, которые улучшат состояние вашего здоровья
Наталья Самойленко: «Попробуйте на завтрак тост с авокадо и листьями салата» (Фото:AntonMatyukha/Depositphotos)
Принципы здорового образа жизни — это просто
Здоровье — это лучшая инвестиция, которая стоит затраченных времени и усилий. Это главный тренд вне сезона, ведь здоровый вид подходит всем.
Быть здоровым — это сумма определенного процента врожденного потенциала и в большей степени обыденных привычек, которые формируют наши сейчас и завтра.
Если говорить о перспективе пользы для организма на длинную дистанцию, то речь пойдет о желании, дисциплине и удовольствии от процесса. Причем именно от желания зависит то, хватит ли мотивации для дальнейшей работы двигателя прогресса.
Ваше тело — ваша зона ответственности
Принципы здорового образа жизни — это просто. Просмотрите отношение к пище, будьте физически активными, делайте вовремя перерыв, качественно отдыхайте, высыпайтесь (насколько это возможно) и учитесь управлять уровнем стресса. Всегда задайте вопрос: «На что я непосредственно могу повлиять?» — и двигайтесь в этом направлении.
Ваше тело — ваша зона ответственности. Когда, как не в начале года, начать вводить новые и закреплять старые полезные привычки в питании.
1. Ешьте достаточно клетчатки.
400 г овощей и фруктов в сутки (примерно 5 порций) — обязательно. Около 85% взрослого населения употребляют клетчатку в недостаточном количестве. Рекомендованная суточная норма для женщин в среднем составляет 25 г, для мужчин — 35 г.
Как довести фактическое количество до нормы? Вы можете:
- Завтракать тем, что содержит клетчатку. Попробуйте тост с авокадо и листьями салата, посыпанный семенами тыквы, или приготовьте овсяную кашу с орехами и ягодами.
- Выбирать цельные зерна. Употребляемая крупа должна содержать оболочку. То есть хлопья или измельченная — не совсем удачный вариант. Ищите хлеб, в котором в качестве первого ингредиента указана цельнозерновая мука. Замените белый рис диким или коричневым. Попробуйте макароны из твердых сортов вместо обычных.
- Обращать внимание на зелень и овощи в основных приемах пищи. Начните ужин с салата. Или добавьте шпинат, брокколи или пакетик замороженных смешанных овощей в пищу, чтобы увеличить количество клетчатки. Гречка с мясом — это неполноценный прием пищи.
- Добавить фасоль или другие бобовые к рациону. Разнообразьте и расширяйте категории продуктов потребления. Попробуйте добавлять бобовые, такие как чечевица и горох, или различные виды фасоли в салаты, супы, рагу или запеканки.
- Перекусить фруктами, овощными палочками, орехами и семенами. Выберите для перекуса фрукты и овощи, такие как яблоки, груши, бананы или морковь. Держите под рукой миндаль, семена подсолнечника и фисташки для быстрого перекуса, богатого клетчаткой.
- Не лишайте себя клетчатки, заменяя цельный овощ или фрукт соком.
Только будьте осторожны. Если раньше потребляли очень мало таких продуктов, то вводите их постепенно во избежание неприятных симптомов в виде вздутия.
2. Больше рыбы (особенно жирной).
Рыба — это ценный источник белка, витаминов и минералов, омега-3 жирных кислот. Рекомендуется съедать две порции рыбы в неделю, а лучше больше. К жирной рыбе относятся селедка, скумбрия, сардины, форель, лосось. Выбирайте свежую, замороженную, слабосоленую. Иногда может быть консервация, только следим за целостностью тары и делаем выбор в пользу рыбы в собственном соку, а не растительном масле.
3. Сократите употребление сахара, соли и насыщенных жиров.
Здоровый рацион включает в себя эти компоненты. Однако, следует обращать внимание на количество. В соответствии с диетическими рекомендациями взрослым следует ограничивать добавление сахара к менее чем 10% ежедневных калорий. Регулярное употребление пищи и напитков с высоким содержанием сахара повышает риск ожирения и кариеса.
Даже если вы не добавляете соль в пищу, вы все равно можете есть слишком много соли. Суточная норма — до 1 ч. л. в сутки. 10 основных источников натрия в нашем рационе включают:
- хлеб/булочки;
- пицца/бургеры;
- обработанное мясо и мясные продукты, такие как ветчина, колбасы, бекон, салями, вяленое мясо и рыба, сосиски;
- соление (маринованные и квашеные овощи, соленая рыба (селедка, скумбрия);
- консервация (тушенка, паштеты, рыбные консервы);
- соленые закуски (чипсы, попкорн, арахис, крекеры, соломка);
- сыр твердый, плавленый, крем-сыр;
- готовые завтраки;
- покупные соусы (соевый и другие);
- промышленное печенье, маффины, торты.
Лучше всего — готовить дома самостоятельно, тогда вы сможете контролировать количество и соли, и сахара в тех блюдах, которые подаете к столу.
Насыщенные жиры содержатся в жирных кусках мяса, сосисках, сливочном масле, твердом сыре, сале, печенье, тортах. Употребляйте их в небольшом количестве, а вместо них выбирайте продукты, содержащие ненасыщенные жиры, такие как растительные масла, жирная рыба, семена, авокадо.
4. Ограничивайте «жидкие» калории.
Самый полезный напиток — вода. Старайтесь избегать сладких безалкогольных и газированных напитков, потому что они калорийны. Они также вредны для ваших зубов.
Следите за тем, сколько кофе с молоком или чая с сахаром вы пьете в день. Это та же энергия, которая для поддержания стройности, возможно, лишняя. Мы часто сосредоточены на калориях в еде, не обращая внимания на то, что пьем, поэтому за этим тоже следует следить.
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