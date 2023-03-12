Когда думаете, что в тупике. 19 правил, которые сделают вашу жизнь лучше

Жизненный план — вот что дает нам философия Марка Аврелия. И это замечательно, потому что, как писал Сенека, «жизнь, лишенная плана, беспорядочна»

Марк Аврелий никогда не называл себя стоиком.



Грегори Хейс, один из лучших переводчиков Марка Аврелия, в предисловии к Размышлениям пишет: «Если бы ему нужно было отождествить себя с определенной школой, то, несомненно, он выбрал бы [стоицизм]. И все же я подозреваю, что если бы его спросили, что именно он изучал, он ответил бы не «стоицизм», а просто «философию».

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Далее он отмечает, что в античности «философию» воспринимали не так, как сегодня. Она играла совсем другую роль. «Это была не просто одна из тем, на которые можно рассуждать или спорить», — пишет Хейс, — «а нечто, призванное служить „жизненным планом“ — набором правил, по которым следует жить».

Жизненный план — вот что дает нам эта доктрина. И это замечательно, потому что, как писал Сенека, «жизнь, лишенная плана, беспорядочна». Каким правилам следовал Марк? Вот некоторые из моих любимых.