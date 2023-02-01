Модель изменения поведения. Как формировать новые привычки

Все зависит от сочетания трех ключевых элементов

Очевидно, что рабочий контекст во время полномасштабной войны кардинально изменился. Очевидно, что новый контекст требует новых подходов и нового поведения — новых «организационных привычек».



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Естественно, что изменяться и изменять поведение и способы взаимодействия с «внешним миром» сложно. Интересно, что, несмотря на сложность, такие изменения вполне возможны и достижимы.

Сегодняшняя шпаргалка о том, как с помощью трех элементов можно ежедневно создавать маленькие «организационные повадки», которые приведут к большим победам.

Формула для изменения поведения

Брайан Джефри Фогг — американский социолог, научный сотрудник и адъюнкт-профессор Стэнфордского университета, основатель и директор Стэнфордской лаборатории дизайна поведения, предложил следующую модель поведения:

B = MAT, где B — это поведение (behavior), М — мотивация (motivation), А — способность (ability), Т — триггер (trigger).

Согласно этой модели, определенное поведение возникает, когда у человека в один момент времени совмещается мотивация сделать что-то, способность это сделать и триггеры.

Мотивация (три вида):

— ощущение (физический уровень);

— предчувствие (эмоциональный уровень);

— принадлежность (социальный уровень).

1. Ощущение: одни действия связаны у нас с чувством боли (мы их будем избегать), другие — с удовольствием (мы будем хотеть продолжать). И вот именно то, что доставляет нам удовольствие, мы стремимся, сознательно или бессознательно, продолжать делать.

Новый контекст требует нового поведения

2. Предчувствие: надежда и страх действуют как мощнейший мотиватор и стимулируют наше стремление быть частью чего-то очень значимого.

3. Принадлежность: это ощущение, что каждый из нас является частью важного для нас сообщества, и само желание оставаться среди сообщества будет давать мотивацию действовать.

Способность (от чего зависит):

— время;

— необычность;

— физические усилия;

— деньги;

— мышление.

1. Время: если изменение поведения требует времени, а времени нет, мы будем избегать таких изменений.

2. Необычность: мы считаем поведение простым, если оно не требует от нас сверхусилий. Если мы сталкиваемся с поведением, которое не является рутинным, мы оцениваем его как сложное. Именно в поисках «легкости» мы ведем себя привычным для нас способом.

3. Физические усилия: поведение, требующее дополнительных физических усилий, не нравится нам и воспринимается как препятствие.

4. Деньги: изменение поведения должно финансово поддерживаться. Нам важно понимать, что мы получаем в ответ на приложенные усилия по изменению поведения.

5. Мышление: огромное количество мыслей мозг генерирует ежеминутно. Поэтому мы чувствуем усталость. Сделать так, чтобы новое поведение мы воспринимали как нечто простое, не требующее много умственных сверхусилий, поможет нам адаптироваться к нему.

Триггеры (три типа):

— искра;

— фасилитирование;

— сигнал.

1. Искра — дополнительная мотивация, которая важна для тех, кто обладает способностью к новому поведению, но не имеет мотивации.

2. Фасилитация — это поддержка тех, кто имеет высокий уровень мотивации, но ему не хватает способности достичь желаемого поведения.

3. Сигнал — для тех, кто имеет и способность, и мотивацию, и нуждается в четком сигнале, толчке, чтобы запустить новое поведение.

Текст публикуется с разрешения автора

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