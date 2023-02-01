Модель изменения поведения. Как формировать новые привычки
Наталья Кадя: «Желание оставаться частью важного для нас сообщества дает мотивацию действовать» (Фото:TarasMaliarevich/Depositphotos)
Все зависит от сочетания трех ключевых элементов
Очевидно, что рабочий контекст во время полномасштабной войны кардинально изменился. Очевидно, что новый контекст требует новых подходов и нового поведения — новых «организационных привычек».
Естественно, что изменяться и изменять поведение и способы взаимодействия с «внешним миром» сложно. Интересно, что, несмотря на сложность, такие изменения вполне возможны и достижимы.
Сегодняшняя шпаргалка о том, как с помощью трех элементов можно ежедневно создавать маленькие «организационные повадки», которые приведут к большим победам.
Формула для изменения поведения
Брайан Джефри Фогг — американский социолог, научный сотрудник и адъюнкт-профессор Стэнфордского университета, основатель и директор Стэнфордской лаборатории дизайна поведения, предложил следующую модель поведения:
B = MAT, где B — это поведение (behavior), М — мотивация (motivation), А — способность (ability), Т — триггер (trigger).
Согласно этой модели, определенное поведение возникает, когда у человека в один момент времени совмещается мотивация сделать что-то, способность это сделать и триггеры.
Мотивация (три вида):
— ощущение (физический уровень);
— предчувствие (эмоциональный уровень);
— принадлежность (социальный уровень).
1. Ощущение: одни действия связаны у нас с чувством боли (мы их будем избегать), другие — с удовольствием (мы будем хотеть продолжать). И вот именно то, что доставляет нам удовольствие, мы стремимся, сознательно или бессознательно, продолжать делать.
Новый контекст требует нового поведения
2. Предчувствие: надежда и страх действуют как мощнейший мотиватор и стимулируют наше стремление быть частью чего-то очень значимого.
3. Принадлежность: это ощущение, что каждый из нас является частью важного для нас сообщества, и само желание оставаться среди сообщества будет давать мотивацию действовать.
Способность (от чего зависит):
— время;
— необычность;
— физические усилия;
— деньги;
— мышление.
1. Время: если изменение поведения требует времени, а времени нет, мы будем избегать таких изменений.
2. Необычность: мы считаем поведение простым, если оно не требует от нас сверхусилий. Если мы сталкиваемся с поведением, которое не является рутинным, мы оцениваем его как сложное. Именно в поисках «легкости» мы ведем себя привычным для нас способом.
3. Физические усилия: поведение, требующее дополнительных физических усилий, не нравится нам и воспринимается как препятствие.
4. Деньги: изменение поведения должно финансово поддерживаться. Нам важно понимать, что мы получаем в ответ на приложенные усилия по изменению поведения.
5. Мышление: огромное количество мыслей мозг генерирует ежеминутно. Поэтому мы чувствуем усталость. Сделать так, чтобы новое поведение мы воспринимали как нечто простое, не требующее много умственных сверхусилий, поможет нам адаптироваться к нему.
Триггеры (три типа):
— искра;
— фасилитирование;
— сигнал.
1. Искра — дополнительная мотивация, которая важна для тех, кто обладает способностью к новому поведению, но не имеет мотивации.
2. Фасилитация — это поддержка тех, кто имеет высокий уровень мотивации, но ему не хватает способности достичь желаемого поведения.
3. Сигнал — для тех, кто имеет и способность, и мотивацию, и нуждается в четком сигнале, толчке, чтобы запустить новое поведение.
Текст публикуется с разрешения автора
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