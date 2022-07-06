Посттравматический рост. Что я поняла, пережив ужас войны

Наталия Ломоносова: «Какие бы события вы ни переживали, значение имеет лишь то, как вы к этому относитесь» (Фото:RostyslavOleksin/Depositphotos)

Стресс не обязательно приводит к расстройствам

Война — огромное слово, несущее в себе тысячи бед. Смерть близких, инвалидность, потеря дома и имущества, истощающий долговременный стресс и изнурительная работа, вынужденный переезд или скитания на чужбине, жизнь в подвалах и окопах, необходимость идти воевать, каждый день — плохие новости, невозможность жить своей жизнью и планировать будущее, бедность и отсутствие элементарно необходимого. Внезапность нападения и ошеломляющее горе. Потеря всего, во что верил, на что надеялся, на чем держался твой мир. Потеря прежней жизни. Потеря смыслов. Потеря себя.



Видео дня

Многие сейчас из-за зашкаливающего дистресса находятся в состоянии, которое я бы назвала психологической контузией — когда больше нет сил об этом думать и в то же время не удается не думать об этом. Не можешь ни принять, ни отпустить.

Помните, что если у вас часто или постоянно возникают апатия, подавленность, ощущение одиночества, грусть, тоска, волнение и тревога. Если постоянно присутствуют такие физические ощущения, как тяжесть на плечах, будто несешь тяжелый груз; боль или дискомфорт в животе; тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение; давление или боль в голове или груди; чувство жжения в груди или в горле; ощущение камня в груди. Если наблюдаются такие симптомы:

1. Вы практически не испытываете радости в жизни.

2. Вам кажется, что это никогда не закончится.

3. Ваши душевные переживания длятся слишком долго по вашим собственным ощущениям.

4. Вам кажется, что вы не сможете справиться с этой болью сами.

5. Вы меняете свое отношение — к себе, к людям и к самой жизни — на негативное.

6. Вам сложно отвлечься, переключиться на другое.

Потеря всего и полное « обнуление» вылечили меня от моих неврозов

То это может быть признаком ПТСР — посттравматического стрессового расстройства. В таком случае не тяните — обратитесь за профессиональной помощью. Чем раньше — тем лучше. ПТСР не проходит со временем и не лечится алкоголем. Нужна психотерапия и, возможно, медикаментозное лечение, но зато вы вернете себе свою жизнь.

Сейчас время помогать — не только другим, но и себе. Однако знайте, что стресс не обязательно приводит к расстройствам. Очень часто можно наблюдать так называемый посттравматический рост. В этом случае вы обретаете большее понимание жизни, испытываете чувство благодарности за то, что у вас есть, ощущаете смену приоритетов. Бывает, человек начинает больше ценить жизненные «мелочи».

Вот признаки посттравматического роста:

люди становятся прочнее и устойчивее в психологическом смысле;

повышается уверенность в себе;

люди начинают больше ценить то, что имеют;

у них улучшаются отношения с родными;

они начинают замечать перспективы для своего развития;

даже потеряв прежние способности, они находят другие способы быть нужными, важными и получать от жизни радость.

Меня все время спрашивают о том, как я себя чувствую. Нет ли у меня ПТСР? На самом деле, думаю, что скорее испытываю посттравматический рост.

В самом деле, пережитый ужас и неизбежность войны, реальная угроза собственной жизни и жизни моего ребенка, потеря всего и полное «обнуление» вылечили меня от моих неврозов.

Раньше я все время планировала будущее и на самом деле боялась его, все время сомневалась в себе и старалась себя «улучшить» или «развить», раньше меня очень беспокоило, что обо мне думают, я старалась «быть хорошей», и, надо признать, в глубине души скорее опасалась людей, чем стремилась доверять.

Сейчас я стала спокойнее и гораздо увереннее в себе. Меня больше интересует настоящее, чем прошлое или будущее. Я стала ценить себя, знаю свои сильные стороны, они больше не в тени. Я знаю, что могу их проявлять, и делаю это, когда мне нужно. Мои недостатки больше меня не беспокоят.

Я переоценила свои отношения. Без сожалений и вины оборвала те, что тяготили и не оправдывали себя годами, и без страха открылась новым. Оказалось, что настоящие друзья у меня действительно есть, и это, в основном, не те, кого я ими считала.

Но главное, я восхищена тем, что хороших людей на самом деле больше, и что многим действительно можно доверять. Я убедилась в этом на своем опыте, и это открытие потрясло меня даже больше, чем война.

Теперь мне известны ужасные и прекрасные истины.

1. Можно все потерять, главное — не потерять себя.

2. Самое важное на свете — это люди и отношения. Человеческая доброта. Все исходит от людей. Все ценности этого мира.

3. Важно уметь находить свой высший смысл в том, что происходит, —именно он поможет преодолеть пропасть отчаянья.

С какими бы событиями вы ни сталкивались, значение имеет лишь то, как вы к этому относитесь. Травмирует людей не происходящее, а то, как они это интерпретируют.

4. Надежда — один из немногих ресурсов, которые отвечают за наше спокойствие в настоящем. Никогда не теряйте надежды.

5. Не стоит недооценивать силу привычки. Нет никакого постоянного Я. Нечего защищать или терять. Я — это процесс. Самосоздающий и самоподдерживающий. Красота, порядок в жизни, отношения, работа, уверенность в себе и счастье — не данность, а привычка.

Приучайте себя к хорошему, и даже если придется все потерять, главное к вам вернется по привычке. Привычка вернет вам все — и вас, и порядок в жизни, и здоровье, и отношения.

6. Любовь и благодарность имеют огромное значение. Секрет успеха — в отношении. Надо любить себя, любить людей и жизнь. Если вы попробуете — поверьте, нам будет, что обсудить.

Война убивает чувства, но мы должны сберечь любовь в своем сердце. Любовь поможет все преодолеть. Сохраните способность любить несмотря ни на что, и счастье вернется.

7. Принятие — не слабость, а сила. Пройти сквозь трудности поможет лишь принятие пути. Иногда правильное не оставляет вам выбора. Принять ситуацию такой, как она есть — единственный способ выжить и восстановиться.

Пройдя сквозь трудности, которые вас не убили, вы действительно можете стать сильнее. После того, как вы столкнулись с реальной или прошли сквозь символическую смерть, жизнь может заиграть новыми красками. Главное теперь видится отчетливее, неважное уходит в тень, и становится ясно, на что стоит потратить драгоценные минуты своей жизни. Правильное больше не оставляет выбора, все становится понятно и легко.

Ведь жизнь — это возможность возможностей.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.