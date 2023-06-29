Важный выбор. Пять советов родителям абитуриентов

Главное, чтобы ваш ребенок шел учиться туда, где ему комфортно и интересно

В прошлом году мы набрались опыта благодаря поступлению дочери и нашему проекту УниверCheck, поэтому решил поделиться мыслями с теми, для кого это сейчас актуально.



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1. Я из тех родителей, которые считают, что на детей не надо оказывать давление. Поэтому прежде всего следует обратить внимание на желания и интересы вашего ребенка. Прислушаться и максимально смотивировать его самостоятельно сделать этот важный выбор. Не следует пробовать воплотить ваши несбывшиеся мечты стать юристом, медиком или экономистом.

Не следует пробовать воплотить ваши несбывшиеся мечты

2. Если ребенок не хочет или еще не готов самостоятельно выбрать специальность и университет, вместо того чтобы подгонять и оказывать давление, предложите ему определенные курсы, узнайте, чем он интересуется. К примеру, моя Лера очень интересовалась дизайном. Я предложил ей специальные курсы, после которых она решила, что дизайн — это не то дело, которому она хочет посвятить всю свою жизнь. То есть ваша задача как родителей — помочь, подсказать, направить.

3. Следующий шаг. Настоятельно рекомендую выбирать не университет, а именно специальность — то, чем ваш ребенок хочет заниматься. Работа, которая в будущем будет приносить ему не только деньги, но и удовольствие. Когда вы определились со специальностью, тогда уже надо искать университет, в котором эту специальность будут преподавать наилучшим образом. Что это означает? Объясняю. Надо обратить внимание на комментарии о преподавателях этого университета. Идеальная картинка, когда вашу специальность преподают практики, потому что именно они могут давать реальные жизненные советы, а порой еще и трудоустраивать.

4. Попробуйте быть лояльными, если ваш ребенок выбирает креативную или творческую профессию. Я понимаю, что вы как родители желаете ему самого лучшего и стабильного будущего. Но мне кажется, если будете препятствовать достижению мечты, то в будущем ребенок может очень сильно на вас обидеться.

5. Выпишите все преимущества и недостатки выбранных университетов. Критерии могут быть разные: цена, расположение, престиж и пр. Кстати, как по мне, именно престиж должен занимать последнюю позицию. Не следует обращать внимание на то, что говорят люди. Главное, чтобы ваш ребенок шел учиться туда, где ему комфортно и интересно.

Текст публикуется с разрешения автора

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