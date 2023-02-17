«Купи себе что-нибудь». Помогают ли деньги справиться с психологическими проблемами

Переживать депрессию на Лазурном берегу может быть еще невыносимее и не менее больно

Уверена, вы слышали фразу: «Грустить гораздо лучше с бокалом вина на Лазурном берегу, чем в маршрутке в Жашкове».



В этом «наблюдении» есть доля правды. Исследования эффективности психотерапии говорят о том, что плохие жизненные условия (и другие последствия бедности) могут свести на нет терапевтические усилия. То есть в хрущевке депрессия действительно может затянуться.

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Но сейчас хочу поговорить именно о «людях с возможностями».

Из опыта терапии, особенно последних месяцев, наблюдаю следующее:

1. Никакие деньги не решают психологические проблемы, если этими проблемами не заниматься. Напоминаю эту банальность на всякий случай, потому что иногда кажется, кто-то еще не усвоил. Именно поэтому состоятельные люди в богатых странах занимаются у терапевта или лайф-коуча почти на постоянной основе.

Состоятельные люди настроены на «мгновенную терапию»

2. Состоятельные люди (и их окружение) гораздо чаще склонны обесценивать свои психологические сложности и проблемы. Этому очень способствует иллюзия, что деньги решают все. Нет, бразерз и систерз. Не все! Кое-что требует дополнительных усилий.

3. Из-за пренебрежения психологической помощью и попытки решить психологические сложности « народными средствами»: «Ты поезжай развейся»; «Купи себе что-нибудь»; «Что тебе еще нужно? Радуйся тому, что имеешь! Посмотри, что делается»; «Астролог говорит, это такой период» и т. д. , — состоятельные клиенты часто приходят ко мне в очень « запущенном состоянии».



Или совсем не доходят, а уже ищут таблетки, психиатра, антидепрессанты, аяваску, грибы, химию, экспериментируют с препаратами и просто разносят нервную систему там, где грамотная последовательная терапия может спокойно помочь. Потому что именно для этого она существует.

Часто после всех этих «духовных поисков» человек таки приходит к терапевту, и мы начинаем не с первого, а с минус пятого этажа.

4. Состоятельные привыкли, что деньги почти все делают быстро и доступно; привыкли сами быстро решать сложные проблемы. И настроены на «мгновенную терапию».

Некоторые действительно готовы к быстрым переменам. И я задумываюсь, как назвать этот жанр консультирования, когда результат достигается за считанные консультации.

Ну а кому-то нужна обычная «классическая» терапия, существенно изменяющая качество жизни. Потому что, поверьте мне, друзья — рыдать и переживать депрессию на Лазурном берегу может быть еще более невыносимо и не менее больно.

Текст публикуется с разрешения автора

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