Напоенные летом. Как заготовить на зиму томаты

Эти рецепты помогут сохранить настоящий идеальный вкус помидоров

Томат є найпоширенішим і найчастіше вживаним овочем в світі. І це не дивно, бо томати — це прекрасна основа для багатьох кулінарних творів. Їх можна використовувати для приготування безлічі салатів та основних страв, різноманітних соусів, додавати до супів, робити напої та навіть варення, загалом, варіантів безліч. Звісно, томати можна купити і взимку, але, погодьтесь, набагато приємніше смакувати напоєними літом помідорами, які ви заготували власноруч.

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Томати пелаті у власному соку

Як зберегти справжній ідеальний смак томатів? Звісно, законсервувати їх. І сьогодні я розповім вам, як зробити справжні томати пелаті вдома. У своїх рецептах я використовую ці томати дуже часто. На їх основі можна робити соуси та додавати до пасти або шакшуки, робити супи та навіть додавати до борщу.

Час приготування - 40 хвилин

Порції - 2

Інгредієнти

2,5 кг стиглих томатів сливка

1−2 ч. л. солі

Томаты в собственном соку / Фото: klopotenko.com

Покроковий рецепт

Підготуйте інгредієнти для приготування томатів пелаті у власному соку. Візьміть дві банки об'ємом по 1 л або кілька менших. Простерилізуйте банки, поставивши їх у духовку з температурою 180 градусів на 30 хвилин, а кришки проваріть у киплячій воді. Кришки треба діставати з окропу одразу перед тим, як будете закручувати банки.

Переберіть томати. На одній частині (десь 1,5 кг) томатів, які більш цілі та тверді, зробіть хрестоподібні надрізи.

У великій каструлі закип’ятіть воду та опустіть туди надрізані томати приблизно на 40 секунд.

Дістаньте бланшовані томати з води та перекладіть у миску. Зніміть з томатів шкірку, вона буде відділятися дуже легко.

Іншу частину томатів (1 кг), які виявилися більш м’якими, поріжте навпіл та вичавіть з них сік.

Поставте сотейник із томатним соком на вогонь та проваріть із додаванням 1−2 ч. л. солі. Коли сік закипить, варіть його не більше 5 хвилин, аби він не змінив колір.

Цілі бланшовані томати розкладіть по стерилізованих банках та залийте томатним соком. Закрутіть кришками.

Томатний сік

Соковиті кольорові томати класно додавати не тільки до салатів, випічки та супів. Зробити з них сік — теж чудове рішення. Трохи пряної селери та солі - і справжня ароматна душа томатів у вашій склянці. А ще з додаванням томатного соку можна приготувати безліч різноманітних страв.

Час приготування - 20 хвилин

Порції - 4

Інгредієнти

1,5 кг томатів

2 стебла селери

сіль до смаку

Томатный сок / Фото: klopotenko.com

Покроковий рецепт

Томати та стебла селери добре помийте. Томати наріжте великими часточками, селеру розріжте поперек на кілька частин. Пропустіть овочі через соковижималку.

Сік перелийте у сотейник і доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні 7−10 хвилин. Додайте за смаком сіль.

Розлийте сік по стерильних банках. Закрийте кришками і залиште до повного охолодження. Зберігайте томатний сік у прохолодному місці.

В’ялені томати

У мене в холодильнику завжди є баночка в’ялених томатів, а все тому, що з ними можна швидко приготувати смачну закуску. Найпростіше — брускети з в’яленими томатами або намазку з в’ялених томатів і сиру рікота.

Час приготування - 6 годин 20 хвилин

Порції - 1

Інгредієнти

На 500 мл готового продукту:

1 кг томатів

1 ч. л. сухого орегано

1 ч. л. сухого або гранульованого часнику

150−200 мл соняшникової або оливкової олії

сіль морська до смаку

Вяленые томаты / Фото: klopotenko.com

Покроковий рецепт

Візьміть 1 кг томатів, помийте та розріжте вздовж на четвертинки. Виберіть м’якоть із насінням із четвертинок за допомогою чайної ложки.

Викладіть четвертинки томатів на деко, застелене пергаментом, верх зрізом. Посипте морською сіллю до смаку й 1 ч. л. сухого орегано. Сушіть у духовці з температурою 70−75 градусів протягом 5−6 годин. Для того щоб уникнути надмірного скупчення вологості в духовці, періодично відкривайте її для вентиляції або вставте дерев’яну паличку для суші у верхній частині дверцят духовки, щоб зайва волога виходила постійно.

Сухі скибочки в’ялених помідорів складіть у невеликі стерильні баночки.

Для аромату додайте 1 ч. л. сухого або гранульованого часнику. Залийте наповнені в’яленими томатами баночки соняшниковою або оливковою олією, так, щоб вона їх повністю покрила, і закупорте кришками. Зберігайте баночки з в’яленими томатами в холодильнику.

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