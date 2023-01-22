От этого многое зависит? Как брак влияет на нашу жизнь

Либби Ричардс: «Женатые мужчины и замужние женщины живут дольше, и одной из причин может быть влияние супругов на образ жизни» (Фото:pressmaster/Depositphotos)

Супружество благотворно отражается на здоровье и продолжительности жизни партнеров, но не всегда в равной мере

Совместно с Мелиссой Фрэнкс, социальным психологом, доцентом кафедры человеческого развития и фамилистики Университета Пердью, и Рози Шрут, старшим преподавателем кафедры человеческого развития и фамилистики Университета Пердью

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Начало года — это то время, когда многих людей с новой силой охватывает стремление завести полезные привычки, в частности, регулярно заниматься спортом, пить больше воды или придерживаться более здорового питания.

Оказывается, в том, что касается здоровья, определенные преимущества обеспечивает брак, и в особенности мужчинам. Но, конечно же, благотворный эффект оказывает не сама по себе церемония бракосочетания.

Тогда что же?

Наша команда исследует то, как отношения отражаются на здоровье. Одна из нас — профессор сестринского дела, изучающая, как социальная поддержка влияет на поведение в отношении здоровья. Другая — социальный психолог, изучающая, как стресс сказывается на отношениях и здоровье пар, а третья — социальный психолог, изучающая, как отношения воздействуют на поведение в отношении здоровья. Вместе мы исследуем то, как партнеры влияют на здоровье друг друга, учитывая при этом пол партнеров.

Польза для здоровья, которую приносит брак — мужчинам и женщинам

Важно отметить, что в большинстве научных работ, посвященных браку и здоровью, рассматривались только гетросексуальные супружеские пары. Однако недавние исследования также изучают эту взаимосвязь у партнеров, имеющих одинаковую гендерную идентичность и один и тот же биологический пол.

Согласно одной из теорий, стремящихся объяснить связь между браком и здоровьем, все дело в «самоотборе».