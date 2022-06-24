Дороже золота. Три привычки, которые помогут сохранить здоровье в беспокойном мире
Дариус Фору: «Питайтесь каждый день одним и тем же — это заметно упростит жизнь» (Фото:stockasso/Depositphotos)
Многие считают, что соблюдение диеты требует уймы времени и усилий. Это неправда
Такое впечатление, что за последние годы усилилось социальное и финансовое давление. Мы стали острее ощущать его в том, что касается зарабатывания денег, соответствия социальным нормам и так далее.
Под таким давление сложно сохранять хорошее самочувствие. Когда жизнь полна хлопот, мы часто жертвуем своим здоровьем. Но это неправильно.
Как только вы начинаете пренебрегать своим здоровьем, ваше благополучие в целом стремительно снижается.
В прошлом году у меня были серьезные проблемы с пищеварением, из-за которых я стал меньше времени уделять тренировкам. Кроме того, я стал менее энергичным, у меня снизилась концентрация и это было просто ужасное ощущение. Я знал, что надо выходить из этого спада, пусть даже и не чувствую себя вполне здоровым.
Некоторое время я искал выход из этой ситуации, а потом решил изменить свой образ мышления. Вместо того, чтобы идти на поводу у боли, я решил тренироваться, преодолевая ее.
Человеком, который вдохновил меня изменить психологический настрой, был Дэвид Гоггинс, написавший книгу под названием Can’t Hurt Me (я несколько раз прослушал ее аудиоверсию). В этой книге Гоггинс рассказывает о том, как из депрессивного юноши с избыточным весом превратился в «морского котика» и ультрамарафонца.
Если хотите построить карьеру или создать здоровые отношения, вам придется проявить постоянство
Что мне больше всего нравится в этой истории, так это то, что он «бывший сачок». У него не было особых талантов. И тем не менее, он сумел чего-то добиться в жизни. Мне особенно нравится эта цитата: «Боль открывает в сознании потайную дверь, ведущую одновременно к максимальной производительности и к прекрасной тишине».
Иногда нам просто нужна небольшая поддержка, чтобы не сойти с пути. Чтобы сохранить мотивацию. И продолжать делать правильные вещи.
В этой статье я поделюсь с вами тремя своими самыми полезными привычками. Они помогли мне оставаться здоровым, продуктивным и сохранять хорошее настроение.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.
материалов раздела Life
новых рецептов, красоты и моды