Дороже золота. Три привычки, которые помогут сохранить здоровье в беспокойном мире

Дариус Фору: «Питайтесь каждый день одним и тем же — это заметно упростит жизнь» (Фото:stockasso/Depositphotos)

Многие считают, что соблюдение диеты требует уймы времени и усилий. Это неправда

Такое впечатление, что за последние годы усилилось социальное и финансовое давление. Мы стали острее ощущать его в том, что касается зарабатывания денег, соответствия социальным нормам и так далее.



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Под таким давление сложно сохранять хорошее самочувствие. Когда жизнь полна хлопот, мы часто жертвуем своим здоровьем. Но это неправильно.

Как только вы начинаете пренебрегать своим здоровьем, ваше благополучие в целом стремительно снижается.

В прошлом году у меня были серьезные проблемы с пищеварением, из-за которых я стал меньше времени уделять тренировкам. Кроме того, я стал менее энергичным, у меня снизилась концентрация и это было просто ужасное ощущение. Я знал, что надо выходить из этого спада, пусть даже и не чувствую себя вполне здоровым.

Некоторое время я искал выход из этой ситуации, а потом решил изменить свой образ мышления. Вместо того, чтобы идти на поводу у боли, я решил тренироваться, преодолевая ее.

Человеком, который вдохновил меня изменить психологический настрой, был Дэвид Гоггинс, написавший книгу под названием Can’t Hurt Me (я несколько раз прослушал ее аудиоверсию). В этой книге Гоггинс рассказывает о том, как из депрессивного юноши с избыточным весом превратился в «морского котика» и ультрамарафонца.

Если хотите построить карьеру или создать здоровые отношения, вам придется проявить постоянство

Что мне больше всего нравится в этой истории, так это то, что он «бывший сачок». У него не было особых талантов. И тем не менее, он сумел чего-то добиться в жизни. Мне особенно нравится эта цитата: «Боль открывает в сознании потайную дверь, ведущую одновременно к максимальной производительности и к прекрасной тишине».

Иногда нам просто нужна небольшая поддержка, чтобы не сойти с пути. Чтобы сохранить мотивацию. И продолжать делать правильные вещи.

В этой статье я поделюсь с вами тремя своими самыми полезными привычками. Они помогли мне оставаться здоровым, продуктивным и сохранять хорошее настроение.

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