Много новых пунктов. Как помочь детям адаптироваться к школе в этом году

Поддержка и забота сейчас важнее конкретных знаний

Скоро в школу. Рекомендации для родителей/опекунов и педагогов. Каждый год пишу заново этот материал. К сожалению, в этом году, к нему добавилось много новых пунктов, о которых никогда бы не хотелось вспоминать. Целый новый блок «самооценка» и «техника безопасности». Будет много, но я не хотела разбивать на части, пыталась собрать самое важное и практичное.



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Подготовка к школе. Режим дня, настройка рутин

Важно уже сейчас начинать всей семье просыпаться раньше. Сейчас у нас может быть мало сил на быструю адаптацию. Настройка телесных ритмов — само собой терапевтично, просыпание, еда, подготовка ко сну — это вклад в общее состояние стойкости (жаль, что они у нас сбиваются тревогами).

Настрой детей больше связан с эмоциональными, «внешними» действиями — перебирание одежды, раскладывание по полочкам того, что «школьное».

Подготовка рабочего места: при обучении онлайн тоже важно разделить пространства — «домашнее» и «рабочее». Это может быть стол, лампа, флажок, обозначающий «рабочее пространство», постер на стене. Это ускорит процесс настройки на работу.

С ребенком, который ходит в младшую школу, — подготовить рюкзак. Подумать вместе, что с собой нужно иметь в школе, кроме канцелярии (в прошлом году мы готовили маленький фонарик, игрушку-брелок, необходимые лекарства, выписывали телефоны близких на бумаге, делали бейдж с именем ребенка).

Важно готовить руку к письму. Возможно, играть в игры, где нужно писать слова, лепить из теста или пластилина.

Дорога

Если ребенок учится офлайн и будет ходить в школу сам — пройти несколько раз по дороге в школу.

Прекрасно, если дети смогут озвучить то, что их беспокоит

Зафиксировать, где по дороге есть укрытие, договориться о том, что ребенок должен делать во время сирены, если идет, если едет в транспорте, как и когда выходит на связь с нами.

Если есть такая возможность — зайти в школу. Детям важно «телом почувствовать» место, где они будут находиться. Прикоснуться к парте, пойти в туалет, увидеть столовую.

Если ребенок будет учиться онлайн — договориться, что делать дома во время сирены.

Напомнить, как включаются приложения, которые используются в обучении.

Отношения

У ребенка перед началом учебного года всегда бывает много тревоги: примут ли его одноклассники, сохранились ли отношения, найдет ли он свое место в классе. Война и стресс обостряют чувство одиночества. У детей, которые после обучения онлайн переходят в офлайн-формат, может быть много разных чувств одновременно — и радость, и тревога. Прекрасно, если дети смогут озвучить то, что их беспокоит (мы можем начать разговор сами, со своих воспоминаний).

Было бы хорошо по возможности встретиться с классом или хотя бы несколькими одноклассниками в зуме.

Если в этом году система обучения не похожа на ту, которая была раньше, например, разные предметы ведут разные учителя, важно ребенка предупредить об этом, увидеть фото учителей или еще успеть провести собрание, чтобы дети могли познакомиться.

Если у учителей найдутся силы и возможность — будут заботливо отправлять ученикам, которые учатся за рубежом, письма, чтобы дети почувствовали, что о них помнят, что они важны и мы ждем от них известий и рассказов. На самом деле поддержание контактов со всеми учениками важно и для тех, кто в Украине, и для тех, кто сейчас за рубежом.

И также письмо или сообщение в группу вайбер/тг (может, создать такую группу) для всех детей класса — с приветствием, неформальным общением — это будет важно и для старых, и для новеньких учеников.

Если вы знаете, что в классе есть ребенок, который потерял близких, в материале есть о том, как его можно поддержать . Мы должны быть готовыми выразить поддержку.

Во время уроков именно сейчас важно предлагать больше заданий, где дети могли бы работать в группах. Важны совместные действия, возможно, совместные волонтерские проекты. По результатам исследований, школы, где дети и взрослые вместе поют, и те, где есть театр, — это школы, в которых гораздо меньше проявлений буллинга.

Самооценка и эмоции

Стыд, вина, тревожность, одиночество, ощущение неадекватности, несостоятельности — это возможные последствия травматизации и хронического стресса. Начало школьной жизни может усилить эти состояния. И детям точно нужна поддержка. И первое, что нам нужно создавать, — пространство безопасности и близости рядом со взрослыми.

Детям важно почувствовать и услышать от нас, что они способны учиться, способны хоть что-то контролировать и созидать в мире, который невозможно проконтролировать и который рушится. Сейчас будут вроде бы общие слова, но они важны: мы создаем атмосферу уважения и безопасности. Мы даем им право на ошибку (поклон тем взрослым, которые учат детей относиться к ошибке, как к важному опыту на пути развития). И мы стараемся давать им практические знания (сейчас особенно нужны «кейсовые уроки», проекты, знания, закрепленные в действиях).

Дети сейчас часто живут в режиме ожидания неудачи. Им нужен опыт побед и поддержка. Маленькие знакомые задания, задания, в которых был бы бы быстрый результат. Празднование «побед дня». Это очень важно, потому что разочарование в начале учебного года может привести к тому, что у ребенка не хватит сил продолжать процесс.

Чем больше уровень тревоги, тем больше потребность в контроле, в информации, в создании «рамок безопасности и отношений». Нужно рассказывать, что за чем будет идти в действиях и планах. Если есть изменения, о них нужно предупреждать заранее, потому что сейчас могут быть сложности с перенастройкой, с быстрой адаптацией.

Детям нужно от нас слышать, что мы понимаем, что сейчас учиться сложно. Процессы запоминания информации могут быть затруднены. Когда мы переживаем стресс, работа гиппокампа, отвечающего в том числе и за долгосрочную память, подавляется (начинаем с маленьких объемов информации, закрепляем все в действиях, в движениях).

Нам иногда кажется, что стыдом и чувством вины мы можем стимулировать детей, но это лишает их сил и становится еще одним травмирующим фактором.

Длительное переживание стресса может приводить к двум противоположным реакциям: гиперактивность и заторможенность (важно помнить, что после того, как ребенок почувствовал безопасность рядом с нами, вышел из состояния ступора, он может демонстрировать раздражение, агрессию, чрезмерную активность. Это нормальный процесс. Но нам нужно быть готовыми эту активность направлять.

Нам важно нормализовать, объяснять детям: «Нормально забыть то, что изучали в прошлом году. Вы точно будете все важное повторять». Мы не можем спрогнозировать, насколько на самом деле серьезный в этом году «летний откат в знаниях».

Нормально (особенно после обучения онлайн) не помнить, что и где расположено в школе. Было бы хорошо устроить экскурсию по школе, поставить в школе указатели.

Дети будут быстро уставать. Темп обучения может быть другим — детям важно говорить о том, что это нормально. И нам важно чаще делать паузы, предлагать различные задания. Детям важно не просто слышать слова, а чувствовать, что у них, особенно сейчас, есть свое время и свой темп в усвоении материала. И мы им поможем.

Во время урока у ребенка может измениться настроение, он может заплакать или полностью потерять контакт с тем, что происходит на уроке. Важно узнать, что происходит в семье ребенка (возможно, он волнуется за тех, кто на фронте), не привлекая при этом внимания к ребенку. Можно предложить всему классу новую активность, или после урока сказать, что вы заметили, что состояние ребенка изменилось. Возможно, вы можете помочь. Именно сейчас поддержка и забота даже важнее конкретных знаний, которые ребенок может от нас получить.

Если школьный день начался с тревоги, или тревога была ночью, важно встретить детей словами эмоциональной поддержки. Точно не начинать обучение с контрольной работы или теста.

На уроке

Мы выстраиваем «рамку безопасности» — правила, касающиеся отношений, учебного процесса, безопасности. С напоминания о том, что мы делаем во время тревоги, должен начинаться каждый урок в течение первой четверти.

Дети (и взрослые), пережившие опыт травматизации, часто «забывают» правила орфографии (на последствия ковида у многих наложился стресс). Возможно, игры со словами, кроссворды, карточки смогут помочь.

Могут быть сложности с предметами и знаниями, связанными с пространственной ориентацией (это одновременно и геометрия, тригонометрия, и то, что связано с предлогами: над, за, под, через). Нужны любые активности, где ребенок мог бы создавать 3D-модели: лего, пластилин, оригами, лепка, — а также спорт и игра на музыкальных инструментах.

Травматический опыт затрудняет восприятие абстрактных понятий — именно сейчас нужна наглядность, прикладные, практические, конкретные, понятные знания и действия.

Навыки чтения у детей могут ухудшиться. У каждого из нас (взрослых и детей) была своя адаптация к стрессу — кто-то начал учиться и больше читать, а кто-то до сих пор не может сконцентрироваться.

Травматизация влияет на нашу способность связно выражать мысли. И с одной стороны, когда мы начинаем писать, говорить, рефлексировать, это всегда терапевтично, а с другой, мы должны быть готовы к тому, что у детей это может быть затруднено.

Дети во время учебы могут крутить что-то в руках, качаться на стуле — это не отвлечение, это их способ «оттормозить» лишние сигналы. Многие дети так, наоборот, концентрируются. Возможно, стоит включить такие движения — подвижки в учебный процесс.

Многие дети за это время привыкли держать телефон в руках — это для них символ управляемости, контролируемости. Нужно подумать, что с этим делать, — может, включать приложения в телефонах в процесс обучения.

Нам нужно наработать практики для возвращения детей к уроку после укрытия (буду об этом писать отдельно).

Техника безопасности:

— Быть внимательными с текстами о смерти, войне, родителях, о доме. Следить за реакцией детей, возможно, заменять тексты.

— Не давать практик с закрытыми глазами — закрыть глаза часто для ребенка означает потерять контроль. И если закрыть глаза и будет тревога, это может спровоцировать сильную эмоциональную реакцию.

— Самим пересмотреть все видео, которые собираемся демонстрировать, чтобы точно знать, нет ли там кадров с мертвыми телами, кровью, звуками сирены и взрывов.

— Мы не прикасаемся к ребенку без разрешения. Внимательны к дистанции в контакте (сейчас у нас всех обостренное чувство дистанции).

— Дети и взрослые, особенно сейчас, очень чувствительны к насмешкам и оценкам. Особенно подростки — они воспринимают не то, что им говорят, а как именно говорят. Когда мы шутим, важно это учитывать.

— Во время стресса мы более «правополушарные». Дети более внимательны к сигналам сенсорным, невербальным, чем к нашим словам.

— Дети могут переутомляться от нагрузки контактами, потому что за время онлайна от них отвыкли. Нужно делать паузы, пить воду, когда чувствуем напряжение — делать зарядку. Уставший ребенок может быть раздражительным, растерянным, плакать, проявлять агрессию.

— Не просить дышать глубоко — глубокое дыхание может провоцировать более сильные эмоциональные проявления. Дышим так, как дышится. Стараемся акцент делать на выдохе.

— Когда мы проживаем стресс или травматический опыт, мы перестаем чувствовать свои потребности — важно напоминать, особенно малышам, пить, есть, идти в туалет, двигаться.

— Важно заранее продумать свою реакцию на ненормативную лексику детей. Сейчас она легализована — нужно сразу вводить правила и договариваться, что является в вашем сообществе приемлемым.

Об укрытиях и их обустройстве буду еще отдельно писать.

Текст публикуется с разрешения автора

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