Простые вещи. Как вести себя с человеком, который потерял кого-то близкого

Война подсветила это наше общее неумение

В школах и университетах обучают многим вещам, но самому важному чему-то приходится учиться самостоятельно.



В мире органической химии, тангенсов и котангенсов, экономических теорий и основ ботаники, оказывается, полно взрослых людей, которые не умеют выражать свои чувства, прислушиваться к своему телу, строить отношения, общаться с детьми или с любимыми, да что там, даже поплакать смачно иногда не умеют.

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Война подсветила еще одно наше общее неумение — мы не знаем, как вести себя с человеком, который потерял кого-то из близких. К сожалению, таких людей вокруг становится все больше.

Чужая скорбь — частное переживание, впрочем, иногда человек, переживающий утрату, настолько растерян, что не умеет попросить о помощи. Не понимает, о какой такой помощи просить. Ему кажется, что ничто не облегчит это его состояние.

Важно, чтобы в такой ситуации растерянными не были и мы с вами. Давайте разберемся, как этого избежать.

Как бы человек не переживал потерю — уважайте это. Не все рыдают вслух. Кого-то действительно прибивает к полу горем, а кто-то, наоборот, становится поразительно активным и углубляется в работу или в другие проекты.

Не все рыдают вслух

Будьте немым слушателем. Впрочем, поощряйте говорить. Иногда, чтобы человек разговорился, вам с ним приходится сидеть в полной тишине часами. Но потом, если «краник» откроется, просто спокойно слушайте. И будьте максимально естественными — смейтесь, когда человек вспоминает о забавном случае с покойным. Или плачьте, если вам тоже хочется плакать.

Не давайте советов, даже если вы сами проходили через такой опыт. Вспоминайте о своем периоде скорби только тогда, если вам задают конкретный вопрос: «А как ты тогда переживал потерю?». Подготовьтесь к вашему ответу заранее — вспомните, что вас тогда выручало.

Помогайте с мелкими бытовыми вещами. Переживание утраты — это довольно изнуряющая работа, и для более приземленных дел может просто не оставаться энергии и интеллектуального резерва.

Приходите в гости — принесите продукты или блюдо, которое позволит не думать об ужине. Если у друга есть маленькие дети — отведите их в зоопарк, кино или просто гуляйте с ними во дворе, чтобы позволить другу побыть в одиночестве. Как правило, вещи, с которыми вы можете помочь, — на поверхности, и не требуют от вас чрезвычайной изобретательности.

Просто будьте на связи. Даже если человек переживает потерю тихо и якобы не нуждается в вашем активном участии. Предупредите: «Ты же не против, если я буду тебе писать каждое утро?». Ощущение, что вы рядом, буквально на расстоянии одного сообщения или звонка, придаст человеку уверенности.

Следите за риторикой вашего общения. Не пытайтесь объяснить то, что произошло. Фразы вроде «он сейчас в лучшем мире» или «он прожил счастливую жизнь» могут раздражать того, кто пытается примириться со смертью.

Говорите простые, откровенные, искренние вещи, которые скорее о человечности, а не о философии: «Вижу, что трудно, но я рядом»; «Не представляю, как ты все это тянешь и держишься. Дай мне знать, где я могу быть тебе полезным(ой)».

Если вы знали умершего — поощряйте говорить о нем светло, легко, даже весело. Мне, собственно, очень импонирует традиция поминальных обедов в Штатах, когда все по очереди вспоминают какие-то интересные случаи, чуть ли не анекдоты, связанные с умершим, и даже громко смеются все вместе.

В нашей культуре смеяться на поминках не принято — и напрасно, ведь это помогает сохранить лучшие воспоминания и связать потерю близкого человека не только с горем и болью, но и со светом, смыслом и благодарностью.

А что вам помогает в горе? Это могут быть простые и самые странные вещи.

Текст публикуется с разрешения автора

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