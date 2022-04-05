Это только усилит боль. Какие слова нельзя говорить тем, кому тяжело

Светлана Ройз: «Из тех, кто слышал „ничего страшного“ в детстве, могут вырасти те, кто совсем не чувствует боли других» (Фото:nd3000/Depositphotos)

Если мы скажем «ничего страшного», это даст ощущение одиночества

Я сегодня думала о словах «ничего страшного». И в мирное время я говорила, что эти слова — обесценивание. Когда ребенок плачет от того, что он упал, что игрушка потерялась, что его кто-то обидел, в его небольшом опыте — для его возможности выдерживания — это может быть больно. И он еще не умеет сам с этой «детской болью» справиться. Он не может назвать его, отличить от больших серьезных «болей», понять, что он может с ним сделать. Просто нет опыта.



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Если мы скажем: «Это так неприятно, болит? Так жаль, что это происходит, можно тебя обнять. Я с тобой», — он почувствует поддержку, получит опыт контакта с эмоциями и регулирования эмоций и будет учиться эмпатии.

И это важно даже во время войны. Особенно во время войны.

Видела, как несколько дней назад на площадке родители ругали мальчика за то, что он испугался, когда упал. Как кричали на девочку, испугавшуюся тревоги, ругали малыша, который плакал, потеряв что-то.

И я понимаю, что они просто устали, просто переполнены «взрослым страшным» или просто не знают, как корректнее.

Каждой боли важны внимание, время и уважение

Если мы скажем «ничего страшного», это только усилит боль, даст чувство одиночества и со временем сделает человека нечувствительным — и к своим чувствам, и к чувствам других.

Когда взрослый рассказывает о своей боли, мы никогда не знаем, каков у него «порог выдерживания», сколько он может вместить напряжения.

И «ничего страшного» для одного может быть капец как страшно для другого. На грани выдерживания.

Сейчас мы все встретились с опытом, требующим от нас «сверхвыдерживания». И мы знаем, что такое «страшно». Но и сейчас мы все разные. И, пожалуйста, будьте осторожны со словами: «Ну ничего страшного, у тебя же осталось… ты же не был… ты потерял только…»

(Я сейчас не о россиянах, я о нас).

Если человек с нами делится — значит, это для него важно и он нам доверяет. Боль каждого субъективно сильнее. Он, переживая свое, может не чувствовать, что то, о чем он рассказывает, по сравнению с потерями и болью других, как то, о чем плачет ребенок, потеряв игрушку.

И есть обратная сторона — обесценивание своей боли.

Сейчас все «страшное», и для каждой боли важны внимание, время и уважение. А из слышавших «ничего страшного» в детстве могут вырасти и те, кто совсем не чувствует боли других, потому что не имеет доступа к своим чувствам.

Сегодня мне написал мой сокурсник и напомнил о практике, которую я сегодня делаю — вдыхаю с солнца свет, пропускаю через себя и выдыхаю спокойствие и исцеление. Не закрывая глаз, никаких высокодуховных состояний. Просто вдох и выдох.

Текст публикуется с разрешения автора

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