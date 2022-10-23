Постоянно сами все портите? Вопросы, которые стоит себе задать, чтобы понять, почему

Из ошибок можно извлечь уроки. Повторяющиеся сценарии подскажут, что нужно изменить

У нас у всех бывают тяжелые времена — в работе и карьере, в отношениях и в эмоциональной жизни — причем зачастую мы повторяем одни и те же ошибки. Когда это происходит, легко зацикливаться на мелочах, кусать локти и клясться больше никогда так не делать. Но ошибки — это уроки, которые нужно усвоить, и если мы оглянемся на свою жизнь и присмотримся к тем повторяющимся сценариям, из которых она складывается, то сможем понять, чему наша жизнь пытается нас научить.



Видео дня

Время провести анализ. Вот некоторые важнейшие жизненные сферы и вопросы, которые помогут обнаружить те уроки, которые вам надо извлечь.

Отношения

Если взглянуть на ваши прошлые неудачные отношения, то как они заканчивались? Вас бросали? Почему? Или вы сами уходили? Почему? Вы убегаете без оглядки, молча исчезаете из жизни бывшего партнера или умеете расставаться мирно? Если бы вам пришлось начать эти отношения заново, то что бы вы сделали иначе: стали бы менее уступчивыми и более напористыми, менее критичными и более терпимыми и признательными — или что? Какова мораль истории ваших отношений?

Эмоции