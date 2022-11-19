И мозг успокоится. От чего обязательно стоит отказаться во время войны

Сейчас организм и без сознательных задач очень занят и загружен

Это уже не так, как в прошлой жизни: проснулся, выпил кофе, задумался, написал пост, опубликовал и побежал дальше. Киевская жизнь усложнилась. И чтоб «испечь пост», надо чтобы «совпало и произошло» многое.



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Я всегда была адептом сосредоточенности внимания. Даже когда многозадачность была модным трендом, объясняла, что мозг устроен таким образом, что не может делать несколько дел одновременно. Это физиологически нереально.

Жизнь усложнилась

Когда мы «делаем несколько дел одновременно», мозг просто «прыгает» с одной задачи на другую, переключаясь много раз, при этом очень устает, теряет фокус, не успевает углубиться — следовательно, возбуждение растет, тревожность повышается.

Многозадачность без дополнительных факторов становится причиной повышения общей усталости и беспокойства — это доказано различными исследованиями.

Теперь логика.

1. Усталость и тревожность в последнее время наши постоянные дружочки.

2. А наш мозг невольно работает в режиме многозадачности — это тоже доказано. Во время войны у нашего мозга, нервной системы и организма в целом дополнительная нагрузка, потому что у них дополнительные задачи, связанные с выживанием. Впоследствии мы к ним привыкаем и не осознаем, но:

3. Мы тратим много внимания на «внутренний тревожный чемоданчик», адаптацию, борьбу с обстоятельствами.

4. Что делать, чтобы так не уставать? Сделать однозадачность, сфокусированность и сосредоточенность стилем жизни.

Помните о том, что организм в войне и без сознательных задач очень занят и загружен.

Одно дело в одну единицу времени. Спокойно, сфокусировано, сосредоточено.

Затем перерыв, отдых, если нужно.

Дальше — снова одно дело в один промежуток времени.

Так мозг успокаивается, выделяются необходимые гормоны, общее состояние улучшается.

Текст публикуется с разрешения автора

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