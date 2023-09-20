Пять советов родителям. Как не избаловать ребенка

Избалованные дети не просто раздражают — они часто сталкиваются с трудностями во взрослой жизни

В ставшей уже классической сцене из фильма Вилли Вонка и шоколадная фабрика Верука Солт топает ногой и кричит: «Я хочу умпа-лумпу прямо сейчас!» — пока ее отец пытается выполнить ее желание. Более повседневная версия — это ребенок, который устраивает истерику возле кассы в продуктовом магазине, топает ногами и кричит, требуя конфету. Другие покупатели качают головами или закатывают глаза, наблюдая, как доведенный до белого каления родитель хватает с полки шоколадный батончик и протягивает отпрыску.



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Ребенка, который так себя ведет, можно назвать избалованным, зарвавшимся или просто-напросто непослушным. Вне зависимости от определения, дети, приученные к тому, что с помощью истерик и настойчивых требований можно добиться своего, часто не только превращаются в подростков, помыкающих родней, но и, став взрослыми, сталкиваются с проблемами в отношениях. Из-за их уверенности в том, что мир вращается вокруг них, окружающие считают их эгоцентричными, капризными, требовательными и невнимательными к другим. У них часто возникают неприятности на работе, а в семейной жизни не прекращаются ссоры или всем приходится ходить вокруг них на цыпочках.

Что может вызвать такое поведение и заставить его придерживаться?