Такие снимки задевают за живое, но всех по-разному

Хочу поговорить о пляжных фото. Потому что не оставляет эта тема в покое общество с прошлого марта.



Холодно, темно, порой пугающе, непонятно… и вдруг в счастливый промежуток времени, когда «бинго!» — есть свет, интернет и возможность посмотреть ленту, — наталкиваешься на чью-то голую попку, которая греется на солнышке где-то там и делится мыслями о жизни (я же про фото в ленте, конечно).

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Так вот. У «здешних» от этого, как бы так деликатно, «подгорает». Почти в каждой дискуссии вопросы о «неуместности», «бесстыдстве», а также о «бесит» обязательно возникают.

Каждый день приходится с этой бурной палитрой чувств разбираться. Потому что что? Потому что пляжные фото что-то в нас триггерят.

У кого-то зависть, потому что самим очень хочется быть на том фото.

У кого-то обостряет сомнения: правильно ли я сделал/а оставшись? А сомнения — это энергозатратно и неприятно.

У кого-то — печаль по потере и прошлой беззаботной жизни, которую тяжело «отпустить».

У кого-то страх за свою страну и свое будущее, потому что если все поедут греть попки, кто же останется со мной ее защищать?

Сомнения — это энергозатратно и неприятно

У кого-то червячок неполноценности и жизненного поражения. Если нет, то для чего тогда так пафосно доказывать, какие мы все здесь героические защитники ценностей, а вы малодушные потребители?

И еще многое (примеры из практики привела).

Мне кажется, триггерить пляжные фото перестают при трех условиях.

Первое связано с осознанием того, что какими бы вынужденными ни были наши жизненные обстоятельства, именно мы выбираем свою жизнь. Именно мы выбрали остаться, быть в холоде, жить в Киеве, донатить, быть в дискомфорте, а не греть свою поупку в тропиках. Из миллиона возможностей из-за миллиона внешних причин и внутренних факторов мы сделали такой выбор (кстати, женщинам никто не мешает сделать другой).

Второй момент несколько сложнее и связан с осознанием ценности и полноты своей жизни здесь и сейчас.

Живя в украинском настоящем и принимая что это грандиозное (простите за пафос) сегодня и есть твоя жизнь, в какой-то момент понимаешь, что пляжные фото — это информационный шум, не имеющий никакого отношения ни к твоей жизни, ни к твоим жизненным смыслам. И просто перестаешь обращать на них внимание, потому что оно второстепенно, в отличие от видов газовых плиток или фронтовых дальномеров.

У меня сейчас пляжи и тревелы где-то на пятом месте релакс-видео после галерей/музеев, мемов, котиков, скандинавского нуара и забавных малышей. Так же далеко и смешно (как и те люди, которые постятся, при всей моей любви и уважении к личному выбору каждого).

И, если бы не война, возможно, на этих двух пунктах я бы и закончила свои размышления, с выводом: «У каждого своя жизнь, не нравится — отпишитесь от тропиканских попок, а лучше разберитесь, что оно у вас триггерит, и исправьте».

Но в нашей новой реальности есть еще и третья, наиболее сложная сторона вопроса. Он касается очень ограниченных возможностей и внутренних ресурсов живущих в Украине. Рубану сейчас мучительную правду: пляжные фото не вдохновляют! Ибо вдохновиться можно тем, к чему можешь присоединиться, с чем можешь идентифицироваться, примерить на себя, связать со своей жизнью. Ну честно: где здешние реалии, а где нежиться в тропиках?

Вместо «вдохновлять» фото таки бесят, потому что требуют внимания и поддержки переживания счастья: восторга, сорадости, воодушевления, страсти и восхищения. А ведь это затратные реакции!

Hет, они нормальные и очень приятные, когда человек имеет силы и время, когда его внимание не перегружено количеством информации и адских решений, принимаемых в бесконечных изменениях и хаосе. Когда же внимание и ресурс — самый большой дефицит, которого не хватает даже на ближайших, пляжные фото воспринимаются как пустое хвастовство с посяганием на то, чего мало. Поэтому и есть раздражение вместо вдохновения, и не потому что злые, а потому что очень уставшие.

Мы сейчас немного напоминаем теток, ненавидевших Раису Горбачеву: «Мы в очередях стоим по полдня, а у нее каждый день костюм новый». Некрасивая зависть, но факт.

Ну а больше всего раздражают те, кто страдает. Потому что страдающие попки требуют сочувствия: выслушать, поддержать, успокоить, оказать поддержку, что в тропиках и на фронте все хорошо — а то уж совсем запредельная энергия, когда сирены воют. Потому мы и бесимся. Вот здесь очень уместно обычно туповатое высказывание: «Не мы такие, жизнь такая!»

Текст публикуется с разрешения автора

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