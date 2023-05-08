Вы об этом не пожалеете. Почему не стоит откладывать важные вещи на потом

Не ждите другого подходящего случая — воспользуйтесь тем, что представился прямо сейчас

В среду, 23 апреля 2014 года, в 18:45 я получил электронное письмо от моего друга Сета Робертса, блестящего передового ученого.



Открыв письмо, я увидел, что это долгожданный первый материал для колонки под названием Персональная наука для New York Observer, где я тогда работал редактором. Я подумал, что текст наверняка хороший — как и все, что делал Сет, — поэтому отметил письмо как непрочитанное и сказал себе, что это может подождать до понедельника.

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В ту субботу, меньше чем через 72 часа, Сет потерял сознание во время прогулки по Беркли — у него случился сердечный приступ, оказавшийся смертельным. Мне ничего не стоило ответить Сету и сказать, как я доволен тем, что он написал. Или как сильно он помог мне за все эти годы и как я счастлив сотрудничать с ним. Разве так сложно было хотя бы вежливо подтвердить получение письма?

Но я этого не сделал.