Соль и вода. Две неочевидные причины ожирения

Употребление большего количества жидкости может помочь похудеть

Научные исследования и публикации в СМИ изобилуют предупреждениями о том, что сахар, углеводы, насыщенные жиры и низкая физическая активность способствуют ожирению. И десятки миллионов американцев продолжают страдать от лишнего веса или ожирения по большей части из-за традиционного западного рациона и образа жизни.



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Как педагог, исследователь и профессор медицины, я провел более 20 лет, изучая причины ожирения и сопутствующих ему проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление и хроническая почечная недостаточность.

За эти годы я заметил, что относительно мало говорится о двух весьма важных частях этого очень сложного пазла: о дефиците воды в организме и о чрезмерном потреблении соли. И то, и другое, как известно, вносит свой вклад в развитие ожирения.

Уроки, усвоенные благодаря дневной песчанке

Ключ к пониманию той роли, которую играют эти факторы, дает природа, а точнее, дневная песчанка Psammomys obesus, грызун весом около 200 грамм, издающий пронзительный писк и обитающий в соленых болотах и пустынях Северной Африки. Он выживает (не без труда), питаясь стеблями Salicornia или солероса — растения, отдаленно напоминающего спаржу.

Солерос беден питательными веществами, зато его мясистые стебли наполнены соком с высоким содержанием соли — ее концентрация в нем такая же, как и в морской воде.

Недавние исследования дают новое представление о том, почему дневная песчанка может так жаждать соленого сока Salicornia. Хотя это еще не было доказано конкретно на песчанках, вполне вероятно, что высокосолевая диета помогает им преобразовывать относительно небольшое количество углеводов, которые они потребляют, во фруктозу, форму сахара, естественным образом встречающуюся во фруктах, меде и некоторых овощах.

Обезвоживание способствует образованию жира

Это помогает грызуну выживать в условиях нехватки еды и пресной воды. Все дело в том, что фруктоза запускает «режим выживания», побуждающий усиленно разыскивать пищу, есть ее и создавать запасы жиров и углеводов, которые смогут защитить животное от голода.

Однако когда песчанка живет в неволе и получает рацион, характерный для большинства грызунов и содержащий около 50% углеводов, у нее быстро развиваются ожирение и диабет. Если же кормить ее свежими овощами с низким содержанием крахмалистых углеводов, она останется худой.

Мои исследования, а также исследования многих других ученых, проводившиеся на протяжении десятилетий, показывают, что многие американцы, сами того не осознавая, ведут себя так же, как содержащиеся в неволе песчанки, даже несмотря на то, что большинство имеет неограниченный доступ к пище и воде. Они постоянно активируют «режим выживания».

Фруктоза и наше питание

Как уже было сказано, фруктоза, моносахарид, по-видимому, играет ключевую роль в активации этого режима и последующему накоплению жира.

Небольшое количество фруктозы, например столько, сколько содержится в одном фрукте, не создаст проблем — опасность для здоровья человека представляет, скорее, ее избыток. Большинство людей получает фруктозу из рафинированного сахара и кукурузного сиропа — популярного подсластителя с высоким содержанием фруктозы. На эти два вида сахаров приходится примерно 15% от общего количества калорий, потребляемых среднестатистическим американцем.

Эти сахара усиливают аппетит, что может привести к набору веса, накоплению жира и преддиабетическому состоянию.

Кроме того, наш организм самостоятельно вырабатывает фруктозу, и как показывают экспериментальные исследования, этого количества может быть достаточно для того, чтобы спровоцировать развитие ожирения.

Поскольку организм производит фруктозу из глюкозы, ее производство усиливается, когда повышается уровень глюкозы в крови. А это происходит, когда мы едим много риса, круп, картофеля и белого хлеба — это углеводы, которые быстро высвобождают глюкозу, затем поступающую в кровь.

И, что особенно примечательно, выработку фруктозы может также стимулировать обезвоживание, способствующее накоплению жира.

Жир снабжает жидкостью

Жир выполняет две основные функции. Первая широко известна: он служит запасом энергии на случай, если не будет доступа к пище. Другой столь же важной, но менее известной задачей жира является снабжение организма водой.

На всякий случай оговорюсь: жир не содержит жидкости. Но когда он расщепляется, в организме образуется вода, причем в немалом количестве, примерно эквивалентном объему сжигаемого жира. Это имеет настолько большое значение, что для некоторых животные жир становится главным источником воды в те периоды, когда другие ее источники недоступны.

Киты — лишь один из примеров. Хотя они понемногу пьют морскую воду, большую часть жидкости эти млекопитающие получают из съедаемой пищи. А когда им случается подолгу обходиться без еды, воду они получают в основном за счет метаболизма жира.

И картофель фри, пожалуйста

Не стоит недооценивать вклад обезвоживания в развитие ожирения. Как правило, оно возникает в результате употребления соленой пищи. И обезвоживание, и потребление соли ведут к выработке фруктозы и жира.

Именно поэтому соленый картофель фри особенно способствует полноте. Соль вызывает состояние, подобное обезвоживанию, при котором крахмал, содержащийся в картофеле фри, преобразуется во во фруктозу.

Более того, исследования показывают, что большинство людей с избыточным весом или ожирением пьет слишком мало воды. Вероятность возникновения дефицита жидкости у них гораздо выше, чем у худых. А соли они потребляют значительно больше, чем худые люди.

Согласно исследованиям, у людей, страдающих ожирением, часто повышен уровень вазопрессина — гормона, который помогает почкам удерживать жидкость, чтобы регулировать объема мочи.

Но недавние исследования показывают, что у вазопрессина есть и другая функция — стимулировать выработку жира.

Вазопрессин способен существенно повысить шансы на выживание тех, кому грозит обезвоживание или голодание. Но у тех, кто не входит в группу риска, этот гормон может вызвать большинство метаболических эффектов избытка фруктозы, таких как набор веса, накопление жира, ожирение печени и преддиабетическое состояние.

Пейте больше воды

Означает ли это, что употребление большего количества жидкости может помочь похудеть? Медицинское сообщество часто высмеивает это утверждение. Однако наша исследовательская группа обнаружила, что когда мыши получали больше воды, у них замедлялись набор веса и развитие преддиабета, даже если их рацион был богат сахаром и жиром.

Также появляется все больше доказательств того, что большинство людей в целом пьет слишком мало воды, и увеличение ее потребления может помочь тем, кто страдает ожирением, похудеть.

Вот почему я призываю выпивать по восемь больших стаканов воды в день. И этого количества вполне достаточно — не стоит полагать, что чем больше, тем лучше. Известны случаи, когда люди выпивали так много, что наступала «водная интоксикация». Это особенно актуально для тех, кто страдает заболеваниями сердца, почек или печени, а также недавно перенес операцию или занимается бегом на длинные дистанции. Никогда не помешает сначала посоветоваться со своим врачом относительно того, какое количество жидкости вам необходимо.

Для дневных песчанок и наших предков, с трудом добывавших себе пропитание, высокосолевая диета с малым содержанием жидкости имела смысл. Но с тех пор человеческий образ жизни изменился. Эти простые меры — пить больше воды и есть меньше соли — могут послужить дешевым, простым и здоровым способом профилактики или лечения ожирения.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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