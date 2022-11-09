Отвлекают и мешают. Как понять, кто или что ворует ваше время

Хронофаги не просто лишают свободного времени — они «поглощают» наши ресурсы, продуктивность, внимание и энергию

С проклятой войной у нас появилось больше работы, меньше сил и куча новых препятствий для работы организаций.



Мы точно знаем, что времени больше не станет, как бы мы этого ни хотели. В сутках 24 часа. Это неизменно.

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Поэтому сегодня подготовила шпаргалку не о том, как расширить сутки, а о том, как понять, кто или что ворует наше время.

Сегодня о похитителях времени и о том, как с ними бороться.

Хронофаги (кто ворует наше время? )

Это «поглотители времени», то есть действия, отвлекающие человека от основной деятельности, мешающие выполнять работу вовремя и добиваться поставленных целей.

Классификация:

1. По возможности контроля: контролируемые и неконтролируемые.

2. По степени предсказуемости: прогнозируемые и непрогнозируемые.

3. По характеру возникновения: внутренние и внешние.

4. Индивидуальные

Важно: хронофаги не просто лишают нас свободного времени, они «поглощают» наши ресурсы, производительность, внимание и энергию.

Контролируемые хронофаги

К примеру, время на подготовку. Если вам нужно выйти из дома через 15 минут, то вы потратите 15 минут, чтобы собраться. Сможете побыстрее?

Сокращайте время на собирание, это дополнительный источник свободного времени для большинства из нас.

Вы тратите на дело ровно столько времени, сколько планируете. Планируйте объективно, а не по привычке.

Неконтролируемые хронофаги

Отсутствие интернета, воздушная тревога, ожидание в очередях, отсутствие света и т. д.

Распределяйте задачи таким образом, чтобы часть из них спокойно могли делать, пока нет света или интернета.

Договоритесь с членами вашей команды о том, что вы делаете, если нет чего-либо из перечисленного.

В условиях войны появился новый список неконтролируемых хронофагов, которые мы еще не адаптировали в свои графики. Пора это сделать.

Прогнозируемые хронофаги

Важно знать, сколько времени съедает хронофаг, чтобы подготовиться к его « атаке»

Вы точно знаете, что часть ваших коллег находится в разных часовых поясах. Или вы знаете, что на согласование вам теперь нужно 2 суток из-за асинхронности команды

Важно знать, сколько именно времени съедает у вас хронофаг, чтобы подготовиться к его «атаке» и эффективно использовать время.

Прогнозируемые хронофаги удобны тем, что вы можете эффективно использовать их для самых разных целей: от планирования до важных разговоров, на которые никогда нет времени.

Непрогнозируемые хронофаги

У вас отменилась встреча из-за того, что с другими коллегами нет связи. Вы не знаете, сколько времени придется ждать возвращения соединения.

С непрогнозируемыми хронофагами работаем посредством выбранных заранее стратегий, согласованных со всеми членами команды.

Индивидуальные хронофаги (обусловлены особенностями характера, обычными стереотипами организации времени)

Кто-то долго «раскачивается» и теряет время еще до выполнения задач, а затем еще на кофе и соцсети.

Кто-то не может принять решение из-за сомнений и страха ошибиться, при этом теряет много времени, чтобы перепроверить себя.

Это те поглотители времени, которые созданы нами. Но есть плюс — эти хронофаги контролируемы, и усилием воли вы можете победить их.

Внутренние хронофаги :

усталость или апатия;

плохое настроение;

рассеянность;

лень;

отвращение к работе или задаче;

стресс.

Это внутриличностные проблемы человека, которые мешают продуктивно работать и отнимают много сил и времени.

Отследите свои состояния и попытайтесь понять их природу. Например: мне не хочется делать этот проект, потому что некомфортно общаться с этим заказчиком. Или мне сложно сосредоточиться, потому что я не спал всю ночь.

Когда причины будут обнаружены, можно спланировать работу с хронофагами. Если исследовать причины нет времени, то переходим к понятию дисциплина.

Организационные хронофаги:

выполнение ненужной работы;

перегруженность делами;

неправильная постановка приоритетов;

планирование без учета целей;

перфекционизм;

второстепенные задачи вместо важных;

имитация работы;

нерациональная организация работы;

длительная настройка на работу;

чрезмерное планирование;

отвлечение;

недостаточный отдых.

Люди-хронофаги :

разговоры « не по делу»;

не по делу»; непродуктивные встречи и совещания;

слишком болтливые коллеги и знакомые;

выполнение чужих задач и обязанностей;

пустые звонки;

неорганизованность других.

Текст публикуется с разрешения автора

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