Отбой тревоги. Почему мы смеемся и какая от этого польза

Смех вполне может быть тем сигналом, который люди использовали на протяжении тысячелетий, чтобы показать, что в реакции «бей или беги» нет необходимости

Роженица во время тяжелых схваток вдруг начинает выкрикивать: «Главврач! Роддом! Медсестра! Завотделением!»



«Не волнуйтесь, — говорит доктор. — Это всего лишь сокращения».

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На сегодняшний день несколько теорий пытаются объяснить, что делает те или иные вещи забавными настолько, чтобы вызвать у нас смех. Это может быть трансгрессия (выход за пределы дозволенного), игра на чувстве высокомерия или превосходства (насмешка) и несоответствие — наличие двух несовместимых смыслов одной и той же ситуации.

Я решил проанализировать всю доступную литературу о смехе и юморе, опубликованную на английском языке за последнее десятилетия, чтобы узнать, можно ли сделать еще какие-нибудь выводы. Я изучил более сотни статей, и мое исследование дало одно новое возможное объяснение: не исключено, что смех — это инструмент, которым природа снабдила нас, чтобы помочь нам выжить.

Я просмотрел исследовательские работы, посвященные теориям юмора и содержащие значимую информацию по трем аспектам: физические свойства смеха, мозговые центры, отвечающие за смех, и польза смеха для здоровья. В целом получилось более 150 статей, которые предоставили сведения о важных особенностей тех условий, при которых возникает смех.

Систематизировав все эти теории, я смог свести процесс смеха к трем основным этапам: замешательство, развязка и предполагаемый сигнал «отбой тревоги» — ниже я объясню, что имеется в виду.