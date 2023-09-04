Что-то не так. Почему женщины менее счастливы, чем мужчины
Лоури Даутуэйт-Уолш: «Несмотря на то, что сегодня у женщин больше свободы, чем когда-либо прежде, у них также выше уровень тревоги и чаще возникают психические проблемы» (Фото:Rafael Barros/Pexels)
Чтобы сохранить ощущение благополучия, женщинам необходимо уделять время себе
Исследования женского счастья показывают нечто странное: несмотря на то, что сегодня у женщин больше свободы и возможностей трудоустройства, чем когда-либо прежде, у них также выше уровень тревоги и чаще возникают психические проблемы, такие как депрессия, гнев, одиночество и более беспокойный сон. И эти результаты наблюдаются во многих странах и разных возрастных группах.