Почему мужчины чаще занимают ключевые посты?

У самонадеянных людей в среднем больше шансов занять высокую должность

Совместно с Анной Адамец, экономистом, научным сотрудником Университетского колледжа Лондона

В последние годы непрерывный поток популярной литературы советует женщинам «пробивать себе путь в карьере», быть более уверенными в себе и не переживать из-за «синдрома самозванца».

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При этом мужчины, как правило, демонстрируют большую самонадеянность, чем женщины. Согласно нашему недавнему исследованию, они на 19% чаще переоценивают свои способности — и это отличие может отражаться на карьерных достижениях мужчин и женщин.

Нам уже известно, что женщины реже становятся партнерами в юридических фирмах и занимают руководящие посты в корпоративном секторе. Но такие рабочие места, как исполнительный директор, заведующий производством, старший офицер полиции, юрист и врач, как правило, стабильны и хорошо оплачиваются. То, что эти должности значительно чаще занимают мужчины, может быть важным фактором неравенства на рынке труда, например гендерного разрыва в оплате труда.

Наше исследование показывает, что к 42 годам такие «ключевые посты» занимают 24% мужчин и 16% женщин.