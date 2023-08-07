Достаточно нескольких минут. Два простых упражнения с отличным эффектом

Такого рода упражнения называются «изометрическими». И их можно прекрасно выполнять где угодно

Совместно с Джейми Эдвардсом, физиологом, преподавателем Университета Восточного Лондона



Если бы вам посоветовали выполнять больше упражнений, чтобы снизить артериальное давление, вы, скорее всего, подумали бы, что нужно стряхнуть пыль с беговых кроссовок или заняться силовыми тренировками. Но один из нас (Джейми) недавно опубликовал исследование, которое показало, что наилучшим способом понизить давление на самом деле служат статические упражнения, такие как планка и приседания у стены.



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Такого рода упражнения называются «изометрическими». В ходе их выполнения вы сокращаете определенную мышцу или группу мышц и удерживаете в одном положении, так что их длина не меняется.

Но снижение кровяного давления — лишь одно из преимуществ подобных упражнений. Вот еще шесть.