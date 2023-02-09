Метрополитен переименовал известную картину Дега. Объясняю на стереотипах, почему это важно для украинцев

Маленькая победа в большой борьбе — музей Метрополитен переименовал произведение Эдгара Дега, которое называлось Русская танцовщица, на Танцовщицу в украинском наряде

Маленькая победа в большой борьбе — музей Метрополитен переименовал произведение Эдгара Дега, которое называлось Российская танцовщица, на Танцовщицу в украинском наряде, а Архипа Куинджи наконец подписали как украинского художника.



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Объясняю на стереотипах почему это важно.

— Мир вообще не понимает, в чем проблема. Какая разница. Эти художники были то здесь, то там уже и не разберешь, что там украинское, а что нет.

Это не так. Задача россии смыть украинскую культуру из истории. Доказать, что она не существует в отдельности. А то, что существует, действительно российское. Множество лет они апроприировали украинское и «уничтожали происхождение» украинских художников. Поєтому не было понимания, чем украинское отличается. Это часть российского колониального дискурса. Лучше всего убрать, все остальное уничтожить. С каждым днем в этой борьбе мы все больше наводим резкость, в том числе благодаря подобным событиям.

— Один музей переименовал, подумаешь. Что это меняет?

Очень многое. Потому что это Метрополитен. Их пример важен для остальных институтов, откладывающих этот вопрос. И он станет поводом для того, чтобы то же самое сделали другие музеи по всему миру, где хранятся произведения украинских художников, или произведения, посвященные Украине.

Все что у нас есть — это правда и поддержка мира

— Это не повлияет на Cancel Russia. Можно ли это считать победой, когда проходит такой нонсенс, как участие россиян в Олимпийских Играх?

Повлияет. Но на это уйдет больше времени и больше усилий. Мы начали год назад, и все, что у нас есть — это правда и поддержка мира. Россия начала десятилетие назад с огромными бюджетами и имеет лобби во всех институтах влияния.

На самом деле украинская культура всегда была частью культуры мировой, и единственная причина, почему мир не знал — это потому, что россия называла эти достояния своими. Нам не нужно доказывать, что мы отличаемся. Нам надо просто вернуть свое. Эта риторика сейчас в тренде по всему миру, потому что бывшие империи отказываются от колониального поведения. На этом фоне РФ смотрится дико. Так что садимся в этот поезд.

Эта небольшая победа произошла благодаря журналистке и историку искусства Оксане Семеник, которая просто задолбала тот музей. Если больше украинцев будут осознаны и будут упорно делать то, что они умеют лучше, мы уже в ближайшее время вернем украинской культуре ее законное место в мировой культуре.

Текст публикуется с разрешения автора

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