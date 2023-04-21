Почему люди предпочитают игнорировать факты и еще 10 вопросов, которые вы мне задавали

Марк Мэнсон: «Работа над собой может привести в еще большее замешательство» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Люди, как правило, больше заинтересованны в том, чтобы избежать огорчений, нежели в правде

1. Почему люди предпочитают игнорировать факты?



Факты часто способны огорчить. А люди, как правило, больше заинтересованны в том, чтобы избежать огорчений, нежели в правде.

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2. Как мне справиться со своим самым большим страхом — что близкий человек уйдет от меня?

Страх потерять кого-то повышает вероятность того, что вы его потеряете. Чем спокойнее вы относитесь к вероятности такой потери, тем больше шансов, что этот человек не покинет вас.

3. Что важнее, честь или честность?

Замешательство — первый шаг к обучению и росту

Честь — это репутация в глазах окружающих. Порядочность — это репутация в ваших собственных глазах. Никогда не жертвуйте честностью ради чести. Честь можно вернуть. В случае с порядочностью это, как правило, невозможно.

4. На чем лучше сосредоточиться: на устранении недостатков или на развитии сильных сторон?

В разных ситуациях по-разному. В личных отношениях вы добьетесь большего, если исправите свои недостатки. В карьере часто целесообразнее сконцентрироваться на максимальном использовании своих сильных сторон.

5. Что лучше — быть чрезвычайно эмоциональным или подавлять свои эмоции?

Высокоэмоциональный человек , по крайней мере, осведомлен о своих эмоциях, поэтому способен со временем научиться ими управлять. А тот, кто подавляет эмоции, даже не осознает их в достаточной мере для того, чтобы начать их регулировать.

6. Как можно строить отношения с человеком, чей уровень карьерных амбиций намного ниже, чем ваш?

Вам надо найти в своем партнере что-то, что будет вызывать у вас восхищение. Если это не карьерные амбиции, то должно быть что-то другое. Есть много замечательных вещей, которые вообще не связаны с карьерой.

7. Почему во взрослом возрасте так сложно заводить друзей?

Потому у всех, с кем стоит общаться, есть дела поважнее.

8. Эффективна ли стратегия "притворяйся, что умеешь, пока не научишься по-настоящему"?

Смотря о какой деятельности идет речь. Если о выступлениях перед публикой — такой подход вполне может оказаться эффективным. Если о пилотировании самолета — едва ли.

9. Может ли работа над собой привести в еще большее замешательство?

Может и должна. Замешательство — первый шаг к обучению и росту.

10. Как выжить среди людей с чудовищными ценностями?

Сменив окружение.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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