Почему люди предпочитают игнорировать факты и еще 10 вопросов, которые вы мне задавали
Марк Мэнсон: «Работа над собой может привести в еще большее замешательство» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)
Люди, как правило, больше заинтересованны в том, чтобы избежать огорчений, нежели в правде
1. Почему люди предпочитают игнорировать факты?
Факты часто способны огорчить. А люди, как правило, больше заинтересованны в том, чтобы избежать огорчений, нежели в правде.
2. Как мне справиться со своим самым большим страхом — что близкий человек уйдет от меня?
Страх потерять кого-то повышает вероятность того, что вы его потеряете. Чем спокойнее вы относитесь к вероятности такой потери, тем больше шансов, что этот человек не покинет вас.
3. Что важнее, честь или честность?
Замешательство — первый шаг к обучению и росту
Честь — это репутация в глазах окружающих. Порядочность — это репутация в ваших собственных глазах. Никогда не жертвуйте честностью ради чести. Честь можно вернуть. В случае с порядочностью это, как правило, невозможно.
4. На чем лучше сосредоточиться: на устранении недостатков или на развитии сильных сторон?
В разных ситуациях по-разному. В личных отношениях вы добьетесь большего, если исправите свои недостатки. В карьере часто целесообразнее сконцентрироваться на максимальном использовании своих сильных сторон.
5. Что лучше — быть чрезвычайно эмоциональным или подавлять свои эмоции?
Высокоэмоциональный человек, по крайней мере, осведомлен о своих эмоциях, поэтому способен со временем научиться ими управлять. А тот, кто подавляет эмоции, даже не осознает их в достаточной мере для того, чтобы начать их регулировать.
6. Как можно строить отношения с человеком, чей уровень карьерных амбиций намного ниже, чем ваш?
Вам надо найти в своем партнере что-то, что будет вызывать у вас восхищение. Если это не карьерные амбиции, то должно быть что-то другое. Есть много замечательных вещей, которые вообще не связаны с карьерой.
7. Почему во взрослом возрасте так сложно заводить друзей?
Потому у всех, с кем стоит общаться, есть дела поважнее.
8. Эффективна ли стратегия "притворяйся, что умеешь, пока не научишься по-настоящему"?
Смотря о какой деятельности идет речь. Если о выступлениях перед публикой — такой подход вполне может оказаться эффективным. Если о пилотировании самолета — едва ли.
9. Может ли работа над собой привести в еще большее замешательство?
Может и должна. Замешательство — первый шаг к обучению и росту.
10. Как выжить среди людей с чудовищными ценностями?
Сменив окружение.
Перевод NV
Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net
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