Парадокс здоровой близости. Всегда ли стоит быть искренним в отношениях

Обман может дорого обойтись, но так же дорого может обойтись и прямота

Вопреки распространенному мнению, обсуждение проблем не всегда позволяет достичь большей гармонии. Нетрудно понять, почему. Люди — сложные существа, и даже внутри одного человека может одновременно сосуществовать множество противоречивых желаний. Чем больше мячиков в воздухе, тем сложнее ими жонглировать. Иногда лучше лучше некоторые из них убрать в карман. Прикусить язык. Оставить что-то невысказанным и, если это возможно, непочувствованным. Прижмите локти к корпусу, чтобы дать место другим людям. Нет никаких оснований полагать, что если каждый расставит локти, высказывая все, что у него на уме и на душе, мы непременно достигнем состояния полного согласия.



Видео дня

Нам хотелось бы думать, что близости больше всего способствует искренность. И да, и нет. Чтобы спокойно и уверенно чувствовать себя в близких отношениях, нам требуются две противоположности — полная честность и полное одобрение. На этапе влюбленности легко обеспечить и то, и другое — абсолютно искреннее одобрение. Но затем все усложняется, потому что временами честность не подразумевает одобрения, а временами одобрение не является искренним. Обман может вам дорого обойтись, но так же дорого может обойтись и прямота.

Нам часто твердят, чтобы мы не пытались переделывать своих партнеров. Чтобы принимали их такими, каковы они есть. В крайнем своем выражении это звучит так: «Нельзя изменить других людей. Можно изменить лишь свое отношение к ним». Это не совсем верно.