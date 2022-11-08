Пять главных причин кризисов в отношениях

Роберт Таибби: «Пришло время для разговора о том, что нужно каждому из партнеров» (Фото:Timur Weber/Pexels)

Используйте кризис, чтобы решить проблемы, лежащие в его основе

По моему опыту, очень немногие пары приходят на терапию, потому что хотят «улучшить» свой брак или устранить какие-то мелкие шероховатости. Обычно они делают это, когда сталкиваются с кризисом, с маленькой или с большой К.



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Вот самые распространенные источники кризисов, связанные с ними опасности и советы, что с этим делать.

1. Большая ссора

Джон и Эллен признают, что между ними часто возникают размолвки, но в субботу вечером все было иначе. Они ломали вещи, Эллен толкнула Джона, это было безобразно и напугало их обоих — ссоры вышли на новый уровень. Они звонят в легкой панике и просят, чтобы им назначили прием как можно скорее.

Опасности

Оба партнера потрясены, но нередко выясняется, что они не хотят менять свои отношения в целом, а лишь стремятся нормализовать обстановку, чтобы вернуть привычный эмоциональный фон. Скорее всего, Джон и Эллен придут на сеанс терапии, расскажут о том, что произошло, разберутся в этом и пообещают исправиться. Или же вообще останутся дома: со временем шок уляжется и они вернутся к своим устоявшимся моделям поведения.

Что делать

Вместо того, чтобы стараться поскорее забыть об инциденте, Джон и Эллен должны понять, что это был тревожный звоночек. Им представилась возможность использовать тревогу и импульс, который они ощутили, чтобы, наконец, разрешить некие проблемы и научиться более ответственно справляться со своими эмоциями.

2. Измены