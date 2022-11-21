Расхождения во взглядах? Три причины и пять советов, как с этим справиться

Если вам кажется, что вы и ваш партнер живете в разных реальностях, то, скорее всего, так и есть

Джейку кажется, что Ана всегда настроена критично и пренебрежительно. Он пытается рассказать ей, как прошел его день, но такое впечатление, что она слушает вполуха. Он предлагает идею для отпуска, но она тут же выдвигает встречное предложение, которое считает более интересным.



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Спросите об этом Ану, и она ответит, что понятия не имеет, о чем говорит ее партнер. По ее мнению, она заботлива и внимательна — интересуется, как у Джейка дела, если чувствует, что у него был тяжелый день, инициирует секс и позволяет ему самому выбирать ресторан, поскольку понимает, что иногда может слегка перебарщивать с контролем, — но Джейк ни разу не показал, что ценит все это. И хотя, когда она возвращается домой, ее мысли могут быть еще немного заняты работой, она все равно его слушает. А когда Ана предлагает другой вариант проведения отпуска, то всего лишь хочет, чтобы они провели совместное обсуждение.

Нередко кажется, что Джейк и Ана живут в разных реальностях, — и не только они. Будучи взрослыми, мы все вступаем в отношения уже сформированными личностями. Мы представляем собой кульминацию нашего прошлого опыта. Вот самые распространенные причины расхождений во взглядах.