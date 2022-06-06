Шесть причин, почему мы боимся серьезных отношений

Важно определить глубинную проблему и постараться ее решить

Рэйчел и Джек вместе уже два года. Они не раз обсуждали свадьбу и то, как им видится будущее, но, откровенно говоря, Рэйчел уже теряет терпение. Каждый раз, когда она заговаривает с Джеком о том, что пора двигаться вперед, тот в ответ лишь бормочет что-то неопределенное: «Я подумаю об этом» или «Не хочу сейчас об этом говорить». Похоже, у Джека обязательствофобия.



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Если между Рэйчел и Джеком разногласия возникли из-за брака, то в других парах они могут быть связаны с иными обязательствами — договориться о взаимной верности, начать жить вместе и так далее. Но, как водится, то, что кажется главной неприятностью, на самом деле — лишь признак какой-то другой проблемы, лежащей в основе. Что же это за «какая-то другая проблема», с которой не может справиться Джек? Вот несколько возможных вариантов.

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