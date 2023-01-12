Шесть признаков того, что вы разлюбили своего партнера

Насколько часто вы думаете о нем или о ней?

Нет ничего более обескураживающего для пары или для семейного психотерапевта, чем услышать, как один партнер заявляет, что любит, но не влюблен в другого. Это звучит приблизительно так: «Нет, я не желаю тебе ничего плохого. Но я не чувствую того, что должен чувствовать по отношению к тебе». Или, возможно, так: «Конечно, я люблю тебя. В конце концов, у нас же общие дети». Или самое ужасное: «Мы можем по-прежнему оставаться друзьями».



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Когда те, кто столкнулся с проблемами в отношениях, утверждают, что любят друг друга, я стараюсь перевести это заявление на другой уровень, особенно если наблюдаю какие-то серьезные симптомы. Например, я обычно спрашиваю что-то вроде: «Вы можете любить своего пуделя и любить теннис, но любите ли вы друг друга?» Если я подозреваю, что влюблен только один партнер, я провожу для этой пары раздельный сеанс и задаю этот вопрос каждому из них наедине. И если мои опасения подтверждаются, я понимаю, что не за горами серьезные неприятности. Почему? Потому что однажды разлюбив, сложно влюбиться снова. Это не исключено, но маловероятно. А если один или оба партнера никогда и не были влюблены — а-ля «такова моя позиция в отношении физического влечения» — очень сомневаюсь, что это чувство можно искусственно взрастить.

Однажды разлюбив, сложно влюбиться снова

Тогда как большинство статей посвящено тому, как определить, что партнер вас разлюбил, я обращаюсь к тем, кто демонстрирует признаки того, что они разлюбили — тонкая разница указывает на упреждающий, а не реактивный подход. Я знаю, что у некоторых из этих людей есть правдоподобные объяснения своей апатичности или невнимательности, например гнев, депрессия или физическое недомогание. Но если такое негативное поведение носит хронический характер, то, скорее всего, нечто более мрачное назревает в их отношениях уже на протяжении какого-то времени и — рано или поздно — проявит себя.

1. Апатия