Это сложно. Как взрослым детям выжить рядом с родителями в одном доме

Общаться и обмениваться мнениями — да; вмешиваться и настаивать — нет

Снова очень много вопросов, как взрослым детям выжить рядом со взрослыми родителями.



Итак, коротко.

Это сложно. Потому что взрослые, сложившиеся люди сепарируются, дистанцируются, создают свою семью со своими правилами существования, бытом, привычками и т.д., и живут отдельно — потому что это естественно.

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То есть жить нескольким поколениям вместе немного неестественно или требует определенных условий. Каких?

Например, большое поместье, чтобы все члены семьи имели собственное частное пространство, где можно побыть одному, не слушать чьи-то дискуссии о политике, уединиться, заняться сексом с партнером, без страха, что у мамы от этого повысится давление, или выяснять с этим партнером отношения без болельщиков, комментариев, ценных рекомендаций и т.д.

Другое условие может быть следующим: добровольное соблюдение семейной иерархии. Например, такой, где все знают, что отец семейства — гуру и мудрец, его слово — решающее, и все без исключения с этим соглашаются, а не начинают бесконечные конфликты и обиды.

Каждый взрослый человек прежде всего отвечает за свою жизнь

Более реалистичным условием может быть иметь общие правила жизни, которые устраивают всех: например, не вмешиваться в дела поколений никогда и ни при каких обстоятельствах.

И еще многое может способствовать более гармоничному сосуществованию, но, как правило, ничего подобного в нашей жизни не существует, когда мы оказываемся на одной жилплощади, поэтому нам так тяжело вместе.

В современных условиях отношения с родителями более или менее здоровые, когда есть правильная дистанция.

То есть люди разных поколений, а значит с разными ценностями, привычками, знаниями, опытом, целями и мировоззрением дистанцируются. В идеале живут отдельно, уважают разность мировоззрения и не лезут в жизнь друг друга.

Подчеркиваю: не лезут в обе стороны!

Как маме нужно донести, что вам нравятся красные шторы и поэтому они будут пожизненно украшать вашу жизнь, и ее это не должно беспокоить никогда. Никогда, даже когда приезжает теть Люба! Так и вам нужно отцепиться от родителей и не трепать старикам нервы разговорами, где и как им будет лучше жить, что советуют эксперты всех отраслей пожилым людям и как правильно сажать чеснок согласно исследованиям британских ученых.

Общаться и обмениваться мнениями — да; вмешиваться и настаивать — нет! Дистанция поддерживается с обеих сторон.

Далее. Вчера кто-то спросил о «пожизненном долге родителям». Это что-то из средневековья.

Нужно ли заботиться при необходимости о старых родителях? Да. Это проявление нашей человечности.

Нужно ли ложить жизнь в жертву родителям? Да нет. Это проявление нездоровья и зависимости. И еще кипы отклонений.

Где эта грань?

В понимании экзистенциального закона, что каждый взрослый человек прежде всего отвечает за свою жизнь.

В этом утверждении каждое слово важно, поэтому прочтите, пожалуйста, еще раз вслух. «Каждый взрослый человек прежде всего отвечает за свою жизнь».

То есть: с родителями важно уметь отстаивать свои границы; научить уважать ваши интересы, ценности и мнения; в свою очередь оставить им право иметь свои ценности, привычки и заблуждения. Это — гигиена существования двух оказавшихся рядом взрослых.

Почему это стало так актуально? Потому что война заставила нас съехаться по тем или иным причинам. То есть мы оказались в неестественных, необычных, стрессовых условиях в состоянии повышенной тревожности, нервозности, беспокойства и обиды.

Два взрослых поколения людей, оказавшихся на одной жилплощади, — это само по себе неестественный стресс. Особенно если они уже годами жили отдельно. Плюс психологическое состояние. Плюс актуальный контекст.

Конфликты — неизбежны. Они будут открытыми или латентными. Выльются в скандалы, обиды, болезни, истощение, депрессию или что-то еще.

А значит, восстановить психологическую и физическую дистанцию — необходимость для сосуществования.

Что можно сделать?

1. Установить и строго соблюдать правила совместного существования.

Просто вместе сесть и вслух проговорить: «Давайте договоримся жить по таким правилам». Потому что само по себе оно может быть людям с другим мировоззрением совершенно непонятно.

2. Растолковать, что для вас лично неприемлемо. И спросить, есть ли такое у родителей и как вы можете его не трогать?

3. Обозначить свою частную территорию, на которую другим вход запрещен. Обозначить свои психологические границы, напоминать родителям о своем возрасте, а себе о возрасте родителей.

Все это может «сработать» не с первого раза.

Но проверено и исследовано: если быть терпеливым, последовательным и настойчивым, повторять это каждый раз при нарушении, люди привыкают и принимают даже необычные правила.

Время от времени надо напоминать себе истину Капитана Очевидность: как бы вас ни бесило, ни обижало и ни казалось дурацким поведением родителей, ваши старые родители, скорее всего, не поменяются так, как бы вы хотели всю свою жизнь. Поэтому оставьте их в покое и займитесь своей жизнью.

Текст публикуется с разрешения автора

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