На каком вы этапе? Пять стадий отношений

Перемены — это нормально, главное, их не игнорировать

Благодаря научным исследованиям мы знаем, что во взрослом возрасте, так же, как в детстве, продолжаем расти как личности и проходить различные этапы развития. Но мы также проходим определенные этапы и в своих близких отношениях.



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Вот пять наиболее распространенных из них. Определите, на каком из них находитесь вы.

1. Первые свидания

Цель свиданий — выяснить, совместимы ли вы: есть ли между вами химия, сходитесь ли вы характерами, разделяете ли общие интересы. Но если у вас далеко идущие планы, то во главе этого списка должны быть безопасность — то есть испытываете ли вы достаточное доверие, чтобы быть искренними и уязвимыми, и способность решать проблемы — то есть удается ли вам обоим приходить к взаимовыгодным компромиссам, соблюдается ли баланс между «брать» и «давать». Поскольку со временем вас ждут перемены в жизни, эти два пункта будут необходимы для того, чтобы поддерживать отношения.

Опасности: вместо того, чтобы рискнуть проявить уязвимость, вы осторожничаете, или слишком пассивны, или стараетесь подстраиваться. Мало того, что вы не позволяете партнеру узнать вас по-настоящему, так вас еще и может охватить ощущение, что вы делаете всю самую тяжелую работу, а главное, у вас так никогда и не будет шанса узнать, можете ли вы чувствовать себя в безопасности.

Уйдя в другую крайность, вы можете начать вести себя слишком непримиримо или сформировать неоправданные ожидания, из-за которых, как только партнер покажется вам неидеальным или заденет ваши чувства, вы начнете сматывать удочки. Такая манера поведения может отпугивать других людей, а кроме того, у вас никогда не появится возможности выяснить, способны ли вы вместе справляться с проблемами.

2. Вы притираетесь друг к другу

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