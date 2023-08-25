Самая частая причина. Почему супруги придираются друг к другу

Как правило, все дело в нежелании признавать собственные недостатки

Хотя партнеры могут постоянно придираться друг к другу по разным причинам, моя практика показывает, что чаще всего дело в следующем: они проецируют на своих супругов недовольство самими собой и разочарование в себе самих. Но прежде чем продолжить, давайте уточним, в чем разница между «жаловаться» и «придираться».



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В любых отношениях один из партнеров время от времени жалуется на поведение другого — комики этим зарабатывают на жизнь. Например, одна клиентка жаловалась, что ее муж не закрыл пакет с хлопьями после того, как распечатал его, из-за чего хлопья могли испортиться. А другой клиент жаловался, что жена кладет его рубашки в сушилку и они в результате садятся. Но это неизбежные жалобы, своего рода часть привычек и ритуалов, которые вырабатываются со временем. И хотя они могут звучать с раздражающим постоянством, высказывают их, как правило, без злого умысла с относительно спокойной интонацией — не так, словно рушится мир или совершено серьезное преступление. Эти вопросы обычно можно обсудить и решить, придя к некому компромиссу.

Однако используя термин «придирки», я имею в виду