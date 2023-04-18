На примере перепалки из-за денег. Два типа ссор и что делать в каждом из случаев

В основе зачастую лежат более глубокие эмоциональные проблемы

В субботу вечером Луис и Наталья сильно поссорились из-за денег и недавнего счета по кредитной карте. У них и раньше случались ссоры, но на этот раз все было по-другому — гораздо более эмоционально, с оскорблениями, припоминанием давних событий и ультиматумами. В итоге они помирились, но оба потрясены и не знают, что делать с тем, что произошло.



Видео дня

Ссоры, как правило, делятся на два типа: «идеальный шторм» (единичное событие) и «вершина айсберга» (более масштабная проблема). Вот как определить разницу.

Единичное происшествие: идеальный шторм