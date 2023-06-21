На фоне стресса. Четыре совета, как сохранить и улучшить отношения

Во время стресса эмпатия значительно снижается

Что ж, давайте немного поговорим об отношениях на фоне стресса и его долговременных последствий.



Исследования показывают, что под влиянием обстоятельств непреодолимой силы, больших переживаний и длительного стресса наш кругозор и эмоциональный диапазон сужаются, мысли начинают ходить по кругу, а мозг все это компенсирует самообманом в виде приспособления к фоновому стрессу. И делает это так удачно, что человек и не замечает изменений в своем поведении и даже собственного истощения.

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А изменений в поведении много. Триада в виде тревожности, раздражительности и депрессивности становится постоянным спутником человека. Одним из важных побочных продуктов такой триады является потеря возможности поддерживать с кем-то глубокие отношения. Потому что отношения требуют много эмоциональных сил и эмпатии, а во время стресса эмпатия значительно снижается. На нее у мозга просто не хватает сил и ресурсов. Быть эмпатичным, выстраивать эмоциональную близость, ставить себя на место другого — всё это требует большого желания, сил и окситоцина. Окситоцин ещё называют антистрессовым гормоном, потому что он блокирует выделение кортизола. Поэтому, если вы хотите снизить стресс, нужно делать противоположное тому, что обычно происходит под его влиянием — не избегать отношений, а углублять их.

А тем временем, если вы не прилагаете усилий для борьбы со стрессом, то в отношениях происходит крах. Оправдание, конечно, есть — война, угрозы жизни, потеря стабильности и т. п. И вот новые связи становятся не интересными, а текущие, даже долговременные, начинают терять глубину. Да что говорить, уже и отношения с детьми, друзьями и родственниками начинают деградировать и рассыпаться.

Как это происходит?