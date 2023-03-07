Вы акула или плюшевый мишка? Пять моделей поведения во время конфликта

Сэм Карр: «„Черепахи“ уходят в себя, не защищая ни собственные интересы, ни отношения» (Фото:alfa4studio/Depositphotos)

Не бывает близких отношений, в которых никогда не возникало бы разногласий, — вот как разные люди ведут себя в таких ситуациях

Несмотря на всю ту радость, которую доставляют семейные и дружеские отношения, они часто бывают сопряжены с конфликтами, предательством, сожалениями и негодованием. Недавние мемуары принца Гарри Spare служат напоминанием о том, что самые близкие люди могут ранить больнее всего. Он описывает борьбу за власть, разногласия, сложные семейные взаимоотношения и десятилетия, наполненные чувством вины, ревностью и обидами.



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Такого рода конфликты могут казаться неразрешимыми. Их нелегко, а иногда и просто невозможно оставить в прошлом, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Но психология помогла нам больше узнать о том, почему рушатся близкие отношения, и какие факторы повышают шансы на их восстановление.

Ни разу за всю жизнь не причинить боль, не огорчить или не поссориться с теми, кого мы любим, непросто. В большинстве случаев такие ситуации неизбежны, и научиться преодолевать их — более полезная и реалистичная цель, чем пытаться их избежать. Первое, что для этого нужно сделать, — понять, что делает возникший в отношениях конфликт таким сложным и какие могут быть у разных людей подходы к его разрешению.

Канадские психологи Джуди Макинен и Сьюзан Джонсон использовали термин «травмы привязанности» для описания тех видов душевных ран, которые мы получаем, когда чувствуем, что нас бросили, предали или жестоко с нами обошлись самые близкие люди.

Продолжительность отношений во многом зависит от того, как их участники справляются с конфликтами

Такие раны причиняют столь сильную боль потому, что заставляют нас сомневаться в безопасности, надежности или преданности этих людей. Подобные травмы вызывают неисчислимое множество эмоциональных и поведенческих реакций, включая агрессию, обиду, страх, избегание и нежелание прощать. Эти реакции формируются как самозащита и уходят корнями в нашу личную историю и индивидуальные особенности.

Но такая боль может длиться бесконечно, продолжая завуалированно воздействовать на нас. Так что же психологи выяснили о том, как люди успокаивают эту боль, переживают ее и даже извлекают из нее уроки и растут, благодаря ей?

Черепахи, акулы, плюшевые мишки, лисы и совы

Разрешению конфликтов посвящено множество исследований. В частности, социальный психолог Дэвид У. Джонсон изучил «стили» поведения различных людей во время конфликта и описал типичные способы реагирования на конфликт.

По его словам, наши реакции и стратегии разрешения конфликтов, как правило, включают в себя стремление оптимально соотнести наши собственные интересы (наши цели) с интересами других участников (их целями и сохранением отношений). Джонсон выделил пять основных стилей или подходов к выполнению этой задачи.

«Черепахи» уходят в себя, не защищая ни собственные интересы, ни отношения. Результатом, как правило, становится замороженный, неразрешенный конфликт.

«Акулы» реагируют агрессивно и напористо, любой ценой отстаивая собственные интересы. В ходе конфликта они обычно нападают, устрашают и одерживают верх.

«Плюшевые мишки» стремятся сохранить мир и сгладить ситуацию. Они полностью пренебрегают собственными интересами и жертвуют собой ради отношений.

«Лисы» придерживаются компромиссного стиля. Они переживают из-за того, что обеим сторонам приходится идти на жертвы, и считают наилучшим решением взаимные уступки, даже если результат окажется далеко не идеальным для обеих сторон.

«Совы» рассматривают конфликт как проблему, требующую решения. При этом приемлемым они считают такое решение, которое позволило бы обеим сторонам достичь своих целей и сохранить отношения. Для этого может потребоваться немало времени и усилий, но «сов» не пугают трудности.

Исследования показали, что стиль разрешения конфликтов зависит от личности и от истории привязанностей. Например, те люди, чей ранний опыт привязанности научил их тому, что их чувства неважны или невидимы, с большей вероятностью выработают такие модели поведения, при которых значимость их потребностей безотчетно сводится к минимуму (как, например, «плюшевый мишка»).

Некоторые психологи также допускают, что на протяжении долгосрочных отношений наши стили управления конфликтами могут меняться, но, как правило, не слишком радикально. Иначе говоря, даже если «плюшевый мишка» и освоит новую модель поведения, крайне маловероятно, что он превратится в «акулу».

По мнению психологов Ричарда Макки, Мэтью Димера и Бернарда О’Брайена, конфликт неизбежен в любых отношениях. Их исследование показало, что продолжительность отношений во многом зависит от того, как их участники справляются с конфликтами, а самыми долгими и приносящими наибольшее удовлетворение оказываются те отношения, в которых обе стороны спокойно относятся к возникновению конфликтов и находят конструктивные способы их решения.

Таким образом, хоть отношения между двумя «акулами» и могут быть продолжительными, вероятность того, что они окажутся гармоничными, гораздо ниже, чем когда речь идет о союзе двух «сов».

Прощение

Прощение часто называют конечной целью конфликта в отношениях. Юнгианские аналитики Лиза Марчиано, Джозеф Ли и Дебора Стюарт описывают прощение как достижение такого состояния, при котором «наше сердце одновременно вмещает и масштаб причиненного нам вреда, и понимание того, что обидчик такой же человек, как и мы». Достичь этого состояния нелегко, поскольку нам может казаться, что прощая кого-то мы преуменьшаем собственные страдания.

Психологи Маси Нор и Марина Кантакузино запустили Проект Прощение, предоставляющий ресурсы, с помощью которых можно преодолеть непроработанные обиды. Эти ресурсы включают в себя набор ключевых навыков или инструментов, которые, по словам разработчиков, могут помочь достичь состояния прощения.

К ним относится понимание того, что всем людям свойственно ошибаться (в том числе и нам самим); отказ от выяснения того, кто из вас двоих больше пострадал; готовность посмотреть на вещи глазами другого человека и осознание, что существуют точки зрения, отличные от нашей; принятие на себя ответственности за то, чем мы, возможно, сами способствовали собственным страданиям, как бы ни было горько это признавать.

Как сказал Марк Твен: «Прощение — это аромат, который оставляет фиалка на раздавившем ее ботинке».

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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