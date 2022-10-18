Три основных шага. Как делать правильный выбор, если речь идет об отношениях

Вы должны подумать прежде всего о самих себе

Иногда наступает момент, когда отношения оказываются на распутье, вынуждая принимать непростое решение. Перед вами может встать выбор: оставить все как есть, взять на себя новые обязательства или разойтись. Необходимость делать принимать подобное решение может приводить в замешательство и вызывать ощущение изолированности. Все что-то советуют, но никто не может точно сказать, что же вам делать.

Видео дня

Отчасти это объясняется тем, что важное решение — это процесс. Не существует одного единственно правильного ответа или способа все быстро уладить. Тем не менее, исследования указывают на то, что есть несколько основных шагов, которые могут помочь принимать важные решения, касающиеся отношений. В нашем исследовании, посвященном тому, как люди расторгают помолвки, доктора Кейл Монк, Джереми Кантер, Люк Рассел и я проанализировали интервью, взятые у 30 человек, чтобы узнать, как те приняли сложное решение отменить свадьбу и разорвать отношения.

Но сначала давайте обсудим, почему важно, чтобы выбор был обдуманным. Исследования показывают, что те, кто принимает взвешенные решения в вопросах отношений, и те, кто плывет по течению, приходят к совершенно разным результатам. Если не остановиться и не подумать о том, что вам нужно и чего вы хотите, можно легко оказаться в отношениях, которые вам не подходят. Столкнувшись с необходимостью принимать важное решение, стоит замедлиться и тщательно обдумать свои дальнейшие шаги. Ниже приведены некоторые ключевые составляющие продуманного процесса принятия решений.