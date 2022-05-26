Два варианта. Что делать, если отношения оказались в подвешенном состоянии

Пытаетесь усидеть между двух стульев? Пора определиться

Кира и Мэтт вместе уже семь лет, но последние два года были для них сложными. Они расходились на несколько недель, а потом снова решили быть вместе.

Они говорят о том, что стоит расстаться окончательно, пытаются это сделать, но через пару дней сходятся снова и продолжают обсуждать расставание.

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Кира и Мэтт «сидят между двух стульев» — колеблются и не могут принять окончательное решение. Они мечутся, а проблема метаний в том, что они заразительны. Вы сомневаетесь, и ваш партнер тоже начинает сомневаться, или же каждый из вас ждет, пока другой сделает решительное движение, так что отношения превращаются в игру в гляделки — кто первый моргнет. Это может продолжаться вечно. Но если партнеры хотят двигаться вперед, им нужно определиться.

У них есть два варианта: необходимо выбрать какой-то один и придерживаться его.

Вариант первый: пожить отдельно

Раздельное проживание не означает, что вы расстаетесь навсегда или прямо завтра подаете заявление на развод, если вы женаты. Оно означает лишь то, что вы некоторое время проведете отдельно друг от друга. Кира снимет себе квартиру на несколько месяцев, или Мэтт переедет к кому-то из друзей или поживет у сестры.

Ключевое слово « поработать»

При этом им нужно разработать правила взаимодействия: как часто мы будем разговаривать или переписываться, станем ли ходить на свидания друг с другом? Но это не должно выглядеть так, будто они продолжают жить вместе и лишь ночуют в разных местах — например, Мэтт заходит к Кире после работы, проводит там весь вечер и только в 23 уходит домой. Цель раздельного проживания в том, чтобы почувствовать, каково это на самом деле — жить друг без друга.

Как правило, тот из партнеров, кто в большей мере выступает за разрыв отношений, поначалу чувствует себя или хорошо или, как минимум, лучше — напряженность исчезла, можно делать, что хочешь, пришло время повеселиться. При этом тот, кого бросили, часто чувствует себя одиноко и грустит… а может, и нет. В таком режиме им нужно продержаться около трех месяцев.

После этого обычно происходит следующее: тот, кто чувствовал себя прекрасно и мог делать, что хотел, обнаруживает, что все не так радужно, ему или ей одиноко и он или она скучает по своей «половинке». Брошенная «половинка» тем временем выбирается из депрессии и ей постепенно становится значительно лучше. Каждую пятницу Мэтт ходит в бар со своей сестрой, знакомится там с интересными людьми и настроен уже совсем не так пессимистично. Или же и Мэтт, и Кира скучают друг по другу и после того, как у них было достаточно времени на размышления, принимают решение приложить больше усилий к тому, чтобы спасти отношения… или нет.

Вариант два: усиленно поработать над отношениями

Ключевое слово «поработать». В этом случае каждый называет по три вещи — но не по 30 — которые им бы хотелось бы, чтобы сделал партнер в знак того, что он действительно старается. Это улучшит эмоциональный климат. Важно, чтобы это были простые и понятные вещи, например, не оставлять обувь на полу в гостиной, не бросать грязную посуду на кухонном столе, инициировать секс хотя бы раз в неделю, не ссориться из-за того, что было в прошлом, не спорить о том, кто прав или кому приходится тяжелее.

Каждый из партнеров говорит о том, чего он хочет, затем происходит открытое и честное обсуждение, но в итоге оба соглашаются делать то, чего хочет другой. После этого оба засучивают рукава и выполняют то, о чем договорились.

И при этом они не ведут счет: «Если ты разбросала обувь, я не инициирую секс». Нет — каждый просто соблюдает свою часть соглашения. Сосредоточенно поработайте над этим месяц-другой, а потом осмотритесь: привело ли это к каким-нибудь переменам? Улучшился ли эмоциональный климат? Если нет, то какими, в таком случае, должны быть следующие шаги? Если да, что еще можно добавить к списку, что подкорректировать, как продолжить двигаться в нужном направлении?

Задача — сломать привычный сценарий, состоящий в том, чтобы топтаться на месте, жаловаться и не предпринимать решительных действий. А если все это кажется слишком сложным или разговор не складывается, попробуйте записаться на несколько сеансов парной психотерапии: так у вас будет безопасное пространство, где вы сможете быть честными, говорить о своих желаниях, получить помощь в преодолении разногласий и освоить новые навыки, которые вам требуются, чтобы улучшить ваши отношения.

Если же вы не уверены, какой из двух стульев вам подходит и чего вы хотите, договоритесь о паре индивидуальных консультаций, во время которых психолог предложит вам ответить на сложные вопросы и поможет прояснить, что для вас важно.

Что вам нужно, чтобы определиться? Возможно, пора действовать?

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Роберта Таибби. Републикация полной версии текста запрещена.

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