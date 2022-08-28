Когда ситуация накаляется. Восемь слов, которые помогут спасти отношения

Вопрос не в том, ссоритесь ли вы, а в том, как именно вы это делаете

Конфликт — это неизбежный побочный эффект любви. Вопрос не в том, ссоритесь ли вы и ваш партнер. Вопрос в том, как вы это делаете. Возможно, вы росли в семье, где взрослые на собственном примере демонстрировали экспертные навыки урегулирования конфликтов (если так и есть, эта статья мало что сможет к добавить к тому, что вы и так уже знаете). Однако многие все детство наблюдали, как взрослые молча кипят от негодования или впадают в приступы ярости, и тогда это означает, что в том, что касается разрешения конфликтов зрелыми и эффективными способами, вы находитесь, скорее, на стадии обучения. К счастью, эти навыки вполне можно освоить и взять на вооружение.



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Счастливые пары знают, что, когда обстановка накаляется, большое значение имеет то, как они говорят и как слушают. Они также знают, что, когда ситуация становится слишком напряженной, лучше взять тайм-аут. Я много пишу о конфликтах в своей книге Loving Bravely, потому что это сложная и жизненно важная тема, а сейчас поделюсь простым и мощным инструментом спасения жизни (точнее, спасения любви), который состоит из восьми слов. Вы можете начать применять его прямо сегодня.

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