Когда пора расходиться. Четыре секрета правильного расставания

Тайлер Джеймисон: «Разрыв может быть болезненным и трудным, независимо от того, уходите ли вы или уходят от вас» (Фото:AntonioGuillemF/Depositphotos)

Если чувствуете, что отношения пора прекращать, — не тяните

Исследования, проведенные в 80-х и 90-х годах, показали, что расставание, как правило, представляет собой мучительно долгий процесс, для которого характерны рывки, внутренние сомнения и нескончаемые переговоры с партнером. Одно из исследований показало, что для того, чтобы разойтись с кем-то, необходимо преодолеть 16 этапов. На другом конце этого спектра находится гостинг . Если отношения были недостаточно серьезными, мы можем просто перестать выходить на связь, и они постепенно угаснут.



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Нам известно, что между этими вариантами существует золотая середина, когда даже в такой неприятной ситуации, как разрыв отношений, людям удается разойтись, сохранив немного собственного достоинства. Исследования показывают, что для этого необходимо владеть целым набором соответствующих навыков, которым нас, по сути, никто не учит.

Возможно, пришло время двигаться дальше

Чему нас учат и наша культура, и научные исследования, так это тому, что для поддержания отношений над ними нужно работать. Но какие отношения стоят этих усилий? И какого рода работа полезна и необходима? И, возможно, самое главное: как понять, когда пора прекращать работу над теми или иными отношениями?

Наше исследование не дает ответов на эти вопросы. Вместе с тем, под руководством моего коллеги, доктора Джонатона Бекмейера, мы решили выяснить, что требуется для того, чтобы успешно расстаться с кем-то. Вот что мы обнаружили.